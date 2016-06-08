МЕА знизило прогноз з попиту на газ

Міжнародне енергетичне агентство в своєму "Середньостроковому звіті по ринку природного газу" знизило глобальний прогноз по попиту на енергоносії, повідомляє РБК.

"В період з 2015 по 2021 роки попит на газ збільшуватиметься щорічно на 1,5%, що нижче попередніх шестирічних прогнозів. Раніше середньорічні темпи зростання попиту в період з 2014 по 2020 роки прогнозувалися на рівні 2%, а з 2013 по 2019 - на рівні 2,5%", - йдеться в повідомленні.

Уповільнення попиту пояснюється зниженням використання цієї сировини у Японії та США, де у виробництві енергії вона замінюється поновлюваними енергоносіями та дуже дешевим вугіллям, зазначає МЕА.

За оцінкою агентства, надлишкова пропозиція збережеться на світових ринках газу до 2018 року, а рівноваги попиту і пропозиції не варто очікувати до 2021 року. Виробництво зрідженого природного газу (СПГ) зросте до 2021 року на 45%, причому 90% цього приросту припаде на США та Австралію.

"Тиск на ринки завдаватиме повернення а експлуатацію японських АЕС, дешеве вугілля та російські поставки в Європу, підкреслює МЕА. В Європі споживання щорічно зростатиме на 0,3% після багатьох років його зниження, причому російський газ обмежить потенціал поставок в цей регіон СПГ", - говориться в звіті.

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У США до 2021 року очікується стагнація попиту на газ для виробництва електроенергії після його зростання на 20% 2015 року. Американський уряд підтримуватиме використання сонячної та вітрової енергії.

Споживання газу в розвинених азіатських країнах знижуватиметься в прогнозований період на 0,2% щорічно, причому падіння попиту на 11% в Японії урівноважиться зростанням у Південній Кореї та Австралії. Найбільшим фактором, що впливає на обсяг попиту залишиться Китай, де споживання газу буде щорічно зростати на 9,1%. За прогнозом МЕА, якщо попит з боку Китаю сповільниться, то ситуація надлишкової пропозиції збережеться протягом значної частини 2020-х років.

Видобуток газу буде рости з 2015 по 2021 роки на 1,5% щорічно. Зниження темпів поставок у порівнянні з попереднім періодом обумовлено падінням інвестицій внаслідок низьких цін і попиту, зазначає МЕА.