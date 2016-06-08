Вартість нафти WTI вперше з липня перевищила $52

Зниження запасів у США, за даними API, призвело до різкого зростання цін на "чорне золото" на торгах в середу, повідомляє Прайм.

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"Вперше з липня минулого року вартість контрактів з поставкою в липні нафти WTI перевищила 51 долар і досягла 51,12 доларів за барель, показавши зростання на 1,51%", - йдеться в повідомленні.

Ф'ючерси на нафту Brent з постачанням в серпні дорожчали на 1,34% і торгувалися на рівні 52,19 долара за барель. Brent вперше з жовтня 2015 року перевищила позначку в 52 долара за барель.

Згідно доповіді Американського інституту нафти (API), запаси "чорного золота" в США за тиждень скоротилися трохи більше прогноаз - на 3,56 мільйона барелів. Аналітики очікували скорочення на 3,5 мільйона барелів.