Російський газ як наркотик української економіки

Попередній уряд і чинний президент не раз вихвалялися, що нарешті Україна зіскочила з російської газової голки, що нам більше не потрібно купувати газ у Росії. Адже власного і придбаного на західному кордоні за так званою реверсною схемою постачання блакитного палива вистачить не лише на поточні потреби, але й на закачування в підземні сховища для використання в опалювальний період.

І ось тобі, маєш. 6 червня керівник НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив, що «Нафтогаз» не проти поновити купівлю газу у «Газпрому», якщо той запропонує ціну, нижчу за європейську. «З точки зору мінімізації витрат споживачів і просто здорового глузду буде правильним купувати цей газ зі східного напрямку», - сказав він.

На другий день у «Газпромі» підтвердили, що така пропозиція від України надійшла.

Почнемо зі здорового глузду. Він каже, що вести торгівлю з ворогом, паралельно закликаючи інших подовжити проти нього санкції – є ознакою глузду не здорового, тобто шизофренії, роздвоєння особистості.

Навряд чи пан Коболєв без відмашки свого керівництва, на свій страх і ризик, звернувся б з бізнес-пропозицією до колег з Росії. Що може свідчити або про те, що для керівництва держави війна війною, а бізнес – as usual, або ж, що попередній уряд брехав суспільству, буцім-то ми можемо обійтися без російського газу.

Хочте дешевший газ у своїх котлах – то звикайте, що дешевий – лише в Кремлі

Сльози розчулення течуть, коли очільник «Нафтогазу» натякає громадянам, що вони зможуть платити менше за газ, якщо з Росією вдасться домовитися про дешевшу ціну. Дуже схоже на початок піар-кампанії щодо виправдання співпраці з окупантом. Мовляв, хочте дешевший газ у своїх котлах – то звикайте, що дешевий – лише в Кремлі.

Окрім того, поняття дешево/дорого існує лише в ринкових умовах. А ринкові – це коли є декілька продавців, що конкурують за увагу споживача.

А що ми маємо нині? Державного регулятора – Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, так звану НКРЕКП, - яка нещодавно встановила єдину для всіх ціну за кубометр газу, чомусь обізвавши її ринковою. Також маємо монополістів у кожній області і місті, чисельні обл- і міськгази, які безальтернативно підводять газ до вашої домівки і беруть плату за свою послугу за безальтернативним тарифом, погодженим з регулятором.

До того ж, якщо навіть затиснути носа, і користуватися дешевшим російським газом, то яким чином це сприятиме енергоефективності, що також декларує уряд? Практика показує, що допоки енергоносій не буде реально дорогим – його споживач немає жодного стимулу до економії, до енергозбереження. Класичний приклад – бензин. За радянських часів водії його нерідко зливали у канави. Нинішнє ставлення до «горючки» всім відоме.

Допоки енергоносій не буде реально дорогим – його споживач немає жодного стимулу до економії, до енергозбереження

Схоже, що розмови про термінали для скрапленого газу в чорноморських портах, про розбудову відновлюваної електрогенерації, і альтернативні газу вуглеводневі джерела енергії знову залишилися розмовами.

А навіщо все це, коли дилер запропонував знижку на наркотик?