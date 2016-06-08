Лукашенко не зміг домовитися з Путіним про ціну на газ

Мінськ і Москва поки не змогли домовитися про ціну на газ для Білорусі. Про це сказав голова білоруського Кабінету міністрів Андрій Кобяков, передає Прайм.

Раніше Кобяков говорив, що ціна російського газу для Білорусі повинна становити 80 доларів за тисячу кубометрів. Ціна на російський газ для Білорусі розраховується на основі міжурядової угоди.

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Незважаючи на те, що угоди не була досягнуто, білоруський міністр особливо підкреслив, що сторони продовжать діалог.

Раніше в середу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що питання газової проблематики будуть розглянуті на двосторонній зустрічі Путіна і Лукашенка, яка відбулася сьогодні.

У травні голова Міненерго РФ Олександр Новак заявив, що Білорусь за січень-квітень 2016 рік заборгувала "Газпрому" понад 125 млн доларів.

У той же час, міністр енергетики Білорусі Володимир Потупчик говорив, що Мінськ не визнає наявність цього боргу перед "Газпромом".

На початку травня "Газпром трансгаз Білорусь" звернувся до Міжнародного арбітражного суду при Білоруській торгово-промисловій палаті з позовними заявами до газопостачальних організацій Білорусі у зв'язку з недоплатою держпідприємствами республіки за поставлене паливо.

Постачальником російського газу на території Білорусі виступає "Газпром трансгаз Білорусь" (колишнє "Белтрансгаз", з 2011 р. 100% дочірнє підприємство"Газпрому"). У 2015 р. постачання російського газу до республіки становили 18,79 млрд куб. м.