Новак відповів "Нафтогазу": вважає ціну на газ для України "абсолютно комфортною"

Контрактна ціна на російський газ у другому кварталі 2016 року для України «абсолютно комфортна» і без знижок, обговорювати нову знижку на газ з Києвом Москва поки не готова.

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Про це заявив журналістам голова Міненерго Росії Олександр Новак, повідомляє РБК.

Він нагадав, що у другому кварталі розрахункова контрактна ціна без знижки для України становить $177 за 1 тис. куб. м. За його словами, ціни, які діють на сьогоднішній день, «набагато комфортніші, ніж ті ціни, які є на споті на європейських газових хабах».

«Я вважаю, що ціна у другому кварталі абсолютно комфортна. Без знижок. Вона відповідає абсолютно ринковій ситуації, ринковим тенденціям», — підкреслив міністр.

Новак зазначив, що головне питання на сьогоднішній день — чи є гроші у «Нафтогазу». «Якщо будуть гроші в української сторони — будь ласка, вони можуть купувати газ відповідно до чинного контракту», — додав голова Міненерго.

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Обговорювати нову знижку на газ російська сторона поки не готова. «Я не готовий це обговорювати в принципі. Тому що ми нині не знаємо, яка буде ціна складатися на третій квартал. Ще рано про це говорити. Зазвичай це у другій половині третього місяця поточного кварталу», — зазначив міністр.

6 червня «Газпром» отримав офіційний лист від «Нафтогазу України». У повідомленні йшлося про друге півріччя 2016 року і перший квартал 2017 року. У листі йдеться, що позиція «Нафтогазу» є незмінною протягом останніх півтора року: закупівля газу у «Газпрому» можлива, якщо російська компанія запропонує нижчу ціну, ніж європейські постачальники. Економічно обґрунтованою «Нафтогаз» вважає ціну на рівні «хаб мінус транспорт».