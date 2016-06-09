Ціни на нафту продовжують зростати: Brent тягнеться до $53 за барель

Ціни на нафту тримаються поблизу максимумів 2016 роки під час ранкових торгів четверга, підтримувані падінням запасів нафти в США, ослабленням долара і сильним попитом, однак деякі аналітики вважають, що ралі починає виглядати тривалим.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent торгувалися на рівні $52,71 за барель до 8.35, додавши 19 центів з попереднього закриття.

Ф'ючерси на нафту WTI зросли на 30 центів до $51,53 за барель.

Трейдери вважають, що зростання ціни стало результатом падіння запасів у США, пише Рейтер.

За даними Управління енергетичної інформації (EIA), запаси нафти в США знизилися за тиждень, що завершився 3 червня, на 3,23 мільйона барелів до 532,5 мільйона барелів. Зниження продовжилося третій тиждень поспіль. Ослаблення долара, який впав приблизно на 2,4 відсотка в поточному місяці до кошика основних валют, сприяло зниженню вартості імпорту "чорного золота", що також підтримує ціни на нафту, сказали трейдери.