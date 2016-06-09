Новий удар по "Газпрому": Німеччина назвала умови своєї згоди на "Північний потік–2"

Німеччина підтримає проект газопроводу «Північний потік - 2», якщо будуть виконані три умови, заявив міністр економіки та енергетики Німеччини Зігмар Габріель у середу, 8 червня, пишуть "Ведомости".

«Північний потік - 2» повинен відповідати вимогам законодавства, не заважати транзиту газу через Україну і не обмежувати постачання газу в Східну Європу, наводить його слова Bloomberg.

«Ми все виконуємо, нікому не загрожуємо і не обмежуємо», - прокоментував представник «Газпрому» ці умови.

Читайте такожЄврокомісія заявила про необхідність введення спецнорм для "Північного потоку-2"Оцінити виконання висунутих умов непросто, оскільки вони розмиті і допускають різні трактування, вважає старший аналітик Vygon Consulting Марія Бєлова. «Про які обсяги прокачування йде мова? Якщо транзит опуститься нижче позначки 57 млрд куб. м (рівень 2015 р.), це буде вважатися загрозою, або мова йде, наприклад, про мінімально допустимому для забезпечення рентабельності системи в обсязі 35 млрд куб. м російського газу?» - міркує Бєлова.

Відповідність «Північного потоку - 2» вимогам європейського законодавства зараз якраз вивчає юридична служба Єврокомісії, вказує аналітик Vygon Consulting. Але оскільки енергетичне законодавство ЄС ще формується, є ризик, що правила гри можуть помінятися.

Постачання в Східну Європу буде залежати не від «Газпрому», а швидше від Німеччини і країн, які розташовуються на півдні, каже Бєлова. Саме їх системні оператори повинні будуть забезпечити такі потужності своєї газотранспортної системи, щоб російський газ по «Північному потоку - 2» безперешкодно потрапляв до східноєвропейських споживачів.

Найбільш конфліктний пункт - транзит газу, вважає начальник управління стратегічних досліджень в енергетиці аналітичного центру при уряді Олександр Курдін. Одне із завдань «Північного потоку - 2» - резервування потужностей на випадок припинення українського транзиту після 2019 р., так що гарантувати збереження обсягів «Газпром» не може. По іншим пунктам компроміс цілком можливий, особливо якщо формулювання умов буде пом'якшено, вважає Курдін.

За його словами, підтримка Німеччини була б хорошим доробком для проекту — її голос важливий і в двосторонніх відносинах, і з точки зору Євросоюзу в цілому. Але досвід «Південного потоку» (проект був згорнутий після того, як Єврокомісія прийняла рішення проти нього. - «Відомості») свідчить, що навіть цілий ряд двосторонніх угод може не враховуватися, коли є консолідована позиція Брюсселя, зазначає Курдін.

Газопровід «Північний потік – 2» потужністю 55 млрд куб. м газу в рік за проектом пройде з Росії до Німеччини по дну Балтійського моря. В проектний консорціум Nord Stream 2 входять «Газпром», BASF і E. On, Engie, OMV і Shell.