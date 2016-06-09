Нафта ОПЕК протягом дня різко зросла майже до $48

Ціна нафтової корзини ОПЕК у середу, 8 червня, піднялася на 1,13 долара, або на 2,42%, до 47,76 долара за барель, тоді як протягом попереднього торгового дня вона становила 46,63 долара за барель, повідомляє Росбалт з посиланням на сайт картелю.

Сьогодні вранці світові ціни на "чорне золото" підвищувалися в ході електронних торгів на Лондонській і Нью-Йоркській біржах.

"Так, ф'ючерси на нафту еталонної марки Brent з поставкою в серпні на Лондонській біржі ICE Futures піднялися на 0,38% до 52,71 долара за барель. Липневі ф'ючерси на легку нафту марки WTI на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) зросли на 0,59% до 51,53 долара за барель", - йдеться у повідомленні.

Ціни на нафту продовжують зростати на тлі ознак зниження надлишку пропозиції на ринку, а також загального позитивного настрою інвесторів.

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2014 року середня ціна "корзини" складала 96,23 долара за барель, 2013 роцку – 105,57 долара, 2012 року – 109,74 долара, 2011 року – 107,46 долара, 2010 року – 77,45 долара за барель.

Рекорд ціни "кошика" був встановлений 3 липня 2008 року – 140,73 долара за барель.

Довідка УНІАН. Ціна "кошика" ОПЕК визначається як середній арифметичний показник фізичних цін наступних сортів нафти, що видобувається країнами картелю: SaharanBlend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Еквадор), IranHeavy (Іран), BasraLight (Ірак), KuwaitExport (Кувейт), EsSider (Лівія), BonnyLight (Нігерія), QatarMarine (Катар), ArabLight (Саудівська Аравія), Murban (ОАЕ) і BCF 17 (Венесуела).

Організація країн-експортерів нафти – ОПЕК – об'єднує низку країн, економіка яких залежить від продажу вуглеводнів за кордон. На частку ОПЕК припадає близько 40% світового видобутку нафти.