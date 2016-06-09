Російські реалії: фонд відкритих великих нафтогазових родовищ вичерпано

Роснадра в 2017 році не планує оголошувати аукціони на право користування великими вуглеводневими ділянками, фонд відкритих родовищ вичерпано, заявив глава відомства Євген Кисельов, передає ПРАЙМ.

"Нічого великого не залишилося. Фонд відкритих родовищ вичерпано", - відповів він на питання, чи плануються в наступному році нові аукціони на великі нафтогазові родовища.

Читайте такожНовий удар по "Газпрому": Німеччина назвала умови своєї згоди на "Північний потік–2""Тому ми зараз восени спробуємо запустити механізм заявочного принципу для компаній на геологічне вивчення ділянок надр з метою відкриття родовищ. У всьому світі це так і робиться, тому треба давати компаніям більше свободи дій", - додав він.

Зараз надрокористувачі можуть отримати ліцензію на геологорозвідку на невивчених вуглеводневих ділянках, що не входять в перелік об'єктів геологічного вивчення, після того, як подадуть заявку на включення такої ділянки в перелік. Однак це не гарантує надрокористувачу отримання ліцензії, так як після включення ділянки в перелік на неї можуть претендувати кілька компаній. Заявницький принцип передбачає, що ліцензію на маловивчену ділянку надр отримує компанія, яка першою подала документи.