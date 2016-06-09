Україна збільшила експорт електроенергії майже на 40%

Україна в січні-квітні 2016 року збільшила експорт електроенергії в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року на 37,7% - до 1,580 мільярда кВт-ч.

Про це свідчать дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Згідно з даними міністерства, експорт електроенергії в квітні збільшився порівняно з квітнем 2015 року на 62,7% - до 0,423 мільярда кВт-ч.

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Як повідомляв УНІАН, на тлі дефіциту вугілля для теплоелектростанцій Україна за 2015 рік скоротила валютну виручку від експорту електроенергії в 3,2 рази в порівнянні з попереднім роком – до 150,1 мільйона доларів з 487,2 мільйона доларів.

На засіданні ради Оптового ринку електроенергії в травні 2016 року обговорювалися питання щодо відновлення високих показників експорту.

23 травня міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик повідомив, що Україна може почати експорт електроенергії в Білорусь з 1 червня за умови підтримки урядом відповідного рішення.

Експортом української електроенергії займаються компанії ДТЕК Ріната Ахметова, "Донбасенерго", "Закарпаттяобленерго" та "ЕРУ Трейдинг".