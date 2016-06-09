Shell відновлює закупівлі нафти з Ірану - ЗМІ

Англо-голландська нафтогазова компанія Royal Dutch Shell відновила закупівлі іранської нафти, ставши другою великою нафтовою компанією після французької Total, яка продовжила торгівлю з Іраном після скасування санкцій.

Про це повідомляє Прайм з посиланням на джерела та дані про перевезення.

"Згідно з даними доставки, Shell отримає 130 тисяч тонн іранської нафти 8 липня. За словами джерел, вантаж буде відвантажуватися в Роттердамі", - йдеться в повідомленні.

Shell відмовилася прокоментувати цю інформацію агентству.

"Іран намагається повернути свою частку ринку, після того, як у січні цього року з країни зняли міжнародні санкції. На даний час експорт нафти Іраном наближається до досанкційного рівня - близько 2,5 мільйона барелів на добу", - зазначає видання.

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Як повідомляв УНІАН, Іран і "шістка" міжнародних переговірників раніше досягли історичного угоди про врегулювання багаторічної проблеми іранського атома. Багатомісячні переговори завершилися прийняттям спільного всеосяжного плану дій, виконання якого повністю зніме з Ірану введені раніше економічні і фінансові санкції з боку РБ ООН, США та Євросоюзу.

У квітні управляючий директор Національної іранської нафтової компанії (NIOC) Рукнеддін Джаваді (Rokneddin Javadi) говорив, що експорт нафти досягне 2 мільйонів барелів на добу протягом найближчого місяця, а на досанкционный рівень країна вийде в червні. Як зазначає NIOC, 2011 року Іран експортував близько 2,2 мільйона барелів на добу, а видобуток становив близько 4 мільйонів барелів.