Світові ціни на нафту повернулися до зниження

Світові ціни на нафту ввечері продовжують знижуватися, так як зміцнення американської валюти викликала бажання у частини інвесторів зафіксувати прибуток, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"Станом на 19:49 вартість серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 1,22% - до 51,87 долара за барель, ціна липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 1,56%, до 50,41 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у середу ціни на нафту сягнули нових максимумів 2016 року на тлі повідомлень Американського інституту нафти (API) про скорочення запасів "чорного золота" в США. Так, нафта марки Brent вперше з 12 жовтня 2015 року піднялася вище позначки 52 долара за барель, а вартість нафти марки WTI вперше з 21 липня 2015 року перевищила позначку в 51 долар за барель.

Читайте такожВійна за ринок нафти: Саудівська Аравія видавлює Росію з Європи

Однак на тлі зміцнилася в четвер американської валюти деякі інвестори вирішили зафіксувати прибуток.

"Поки що це виглядає як слабка технічна корекція після трьох днів зростання, а не серйозний поворот", - сказав агентству Reuters енергетичний аналітик Citi Futures Perspective Тім Еванс (Tim Evans).

Індекс долара (курс долара до кошика валют шести країн - основних торгових партнерів США зріс на 0,50%, до 94,01 пункту.

За прогнозами аналітиків, нафтові ціни зустрінуть тиск найближчими тижнями на тлі відновлення обсягів поставок сировини з Канади після того, як лісові пожежі призвели до сильного скорочення щоденного видобутку нафти в країні, пише агентство.