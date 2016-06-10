Южно-Українська АЕС підключила до мережі третій енергоблок

Южно-Українська АЕС, оператором якої є Національна атомна генеруюча компанія "Енергоатом", підключила до енергосистеми України після проведення капітального планово-попереджувального ремонту третій енергоблок.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

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"10 червня 2016 року о 03:12 енергоблок №3 Южно-Української АЕС було підключено до енергосистеми України після проведення капітального планово-попереджувального ремонту", - говориться в повідомленні.

Згідно з інформацією прес-служби, обладнання першого та другого енергоблоків станції працює без зауважень в заданому режимі. Радіаційна обстановка на Южно-Українській АЕС відповідає нормам безпеки.

"Радіаційний фон на промисловому майданчику Южно-Української АЕС знаходиться на рівні природних фонових значень. Викиди та скиди радіоактивних речовин у навколишнє середовище не перевищують встановлених допустимих значень", - йдеться в повідомленні компанії.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня Южно-Українська АЕС відключила третій енергоблок від мережі для проведення щорічного планово-попереджувального ремонту.

Довідка УНІАН. Южно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області і є відокремленим підрозділом ДП "НАЕК "Енергоатом". Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.