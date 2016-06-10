"Газпром" втрачає позиції: Болгарія і Словаччина домовилися про будівництво газопроводу Eastring

Представники болгарської компанії Bulgartransgaz і оператора газотранспортної системи Словаччини Eustream підписали угоду про будівництво газопроводу Eastring, передає "Коммерстант" з посиланням на агентство Novinite.

Компанії домовилися про співпрацю в питаннях вивчення нових можливостей для розвитку газопроводу та залучення інвестицій ЄС в проект. Зазначається, що розвиток Eastring допоможе Болгарії зменшити свою залежність від російського газу.

У листопаді 2015 року стало відомо, що відразу три газопровода з Південно-Східної в Центральну Європу потрапили в список пріоритетних проектів, у тому числі Eastring, що просувається Словаччиною, і Tesla, підтримуваний Австрією. Єврокомісія схвалила їх швидко.

Читайте також"Газпром" розкрив собівартість видобутку газу: показник - найнижчий у світі Презентація газопроводу Eastring відбулася в листопаді 2014 року. Проект здійснюють Словаччина, Угорщина, Румунія і Болгарія. За задумом, Eastring буде фактично універсальний: джерелами газових поставок стане як Західна Європа, так і Росія, Азербайджан, Ірак, Іран і Кіпр. Трубопровод з'єднає Західну Європу, Східну Європу і Балкани за допомогою хабів на словацько-українській та болгарсько-турецькій границях. На офіційному сайті проекту зазначається, що українські транзитні потужності можуть бути використані.

Як повідомляв УНІАН, у Росії почалися проблеми з "Північним потоком - 2" в обхід України, який вона активно просуває.

Так, Німеччина заявила, що підтримає проект газопроводу, якщо будуть виконані три умови: «Північний потік - 2» повинен відповідати вимогам законодавства, не заважати транзиту газу через Україну і не обмежувати поставки газу в Східну Європу.

Відповідність «Північного потоку - 2» вимогам європейського законодавства зараз вивчає юридична служба Єврокомісії. Вона вже заявила, що вимагає спецнорм для цього трубопроводу.

Найбільш конфліктний пункт - транзит газу. Одне із завдань «Північного потоку - 2» - резервування потужностей на випадок припинення українського транзиту після 2019 р., так що гарантувати збереження обсягів «Газпром» не може. По іншим пунктам компроміс цілком можливий, якщо формулювання умов буде пом'якшено, вважають експерти. Але, на їхню думку, досвід «Південного потоку» (проект був згорнутий після того, як Єврокомісія прийняла рішення проти нього) свідчить, що навіть цілий ряд двосторонніх угод може не враховуватися, коли є консолідована позиція Брюсселя.

Ще один сюрприз для "Газпрому" - Єврокомісія може отримати доступ до договорів на постачання газу і міжурядових угод по енергетиці до їх підписання. Таку пропозицію схвалив Рада Європейського союзу (ЄС) 6 червня. Якщо Європарламент восени схвалить це рішення, то країни ЄС повинні будуть повідомляти Єврокомісії про плани розпочати переговори у сфері енергетики і – регулярно – про їх процесі. Єврокомісія буде оцінювати майбутні угоди про постачання газу. Дане рішення – один з структурних елементів енергостратегії, воно націлене на посилення прозорості і стабільності» у відносинах з третіми країнами та посилення їх позицій в енергетичних переговорах.