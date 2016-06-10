"Нафтогаз" не збирається купувати російський газ за запропонованою "Газпромом" ціною

Україна не купуватиме природний газ у російського газового монополіста "Газпрому" за ціною 177 доларів за 1 тисячу кубометрів, оскільки така вартість є завищеною, і російський газ залишається дорожчим за європейський, повідомив директор з розвитку бізнесу НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Міністр енергетики РФ говорить, що "Газпром" в третьому кварталі нам продаватиме газ по 177 доларів. З поправкою на калорійність це означає, що ціна в актах буде 182-183 долара. Він вважає, що це навіть нижче ринкової ціни. Ми так не вважаємо. Вчора на німецькому ринку (хаб NCG) ціна на липень, наприклад, була нижчою за 173 доларів", - пише він.

При цьому Вітренко уточнив, що всі необхідні закупівлі Україна здійснить на європейському ринку.

"Той факт, що ціна "Газпрому" залишається на рівні навіть вище німецьких хабів, буде для нас достатнім аргументом в тому ж Стокгольмському арбітражі", - підсумував він.

Читайте такожУ "Газпромі" заявили, що отримали лист від "Нафтогазу" з проханням відновити постачання газу

Як повідомляв УНІАН, державний енергохолдинг "Нафтогаз України" в першому кварталі 2016 року імпортував з країн Європейського Союзу природний газ за середньозваженою ціною 198 доларів за тисячу кубометрів, що на 34% менше, ніж у першому кварталі 2015 року.

Основними постачальниками в цей період виступали Польша, Угорщина і Словаччина. За словами міністра енергетики Ігоря Насалика, Україна відновить імпорт газу з Росії лише у випадку пропозиції "Газпромом" прийнятної ціни на паливо.

7 червня "Нафтогаз України" звернувся з листом до "Газпрому" про те, що вважає економічно обґрунтованою ціну на газ від "Газпрому" на рівні "хаб мінус транспорт", тобто ціну "Газпрому" на східному кордоні України, без урахування вартості його транзиту до європейського хабу.

Згідно з даними прес-служби, "Нафтогаз" купує газ у європейських постачальників за формулою "хаб плюс транспорт" (транспорт – доставка до європейського хабу по території України та країн ЄС). Якщо "Газпром" зможе запропонувати ціну, яка нижча за ціну європейських постачальників, тоді її буде розглянуто "Нафтогазом".