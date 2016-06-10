У НФ заявили, що Україна має продовжувати курс Яценюка на повну енергонезалежність від Росії

Про це заявив народний депутат від "Народного фронту" Михайло Хміль, коментуючи дискусію щодо можливого відновлення закупівлі газу в Російській Федерації.

"Я не вважаю правильним і доцільним відновлення постачання газу з Російської Федерації, зважаючи на те, що вона продовжує війну в Україні", - сказав народний депутат.

Навіть зниження ціни на російський газ, наголосив він, не компенсує Україні шкоди від відносин з "Газпромом".

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"Зараз Російська Федерація ситуативно пропонує нам дедалі нижчу ціну на газ. Але це не доброчинність, а результат того, що прем’єр Яценюк два роки скорочував обсяги закупівель у "Газпрому" і, зрештою, минулої зими повністю відмовився від них. Але якщо ми зараз відновимо імпорт з Росії за нижчою ціною, пізніше вони обов’язково використають це проти України. "Газпром" - це не ринкова компанія, а державна енергетична монополія, яка використовується насамперед у політичних цілях Кремля, в геополітичних іграх проти інших країн", - зазначив Хміль.

Тому, наполягає він, Україна мусить продовжувати політику на диверсифікацію джерел постачання газу.

"Курс, який заклав уряд Яценюка щодо повної енергетичної незалежності України від Росії через 10 років, я вважаю, ми зобов’язані продовжувати. Насамперед, "Нафтогаз" почав закуповувати газ у країнах ЄС - і в цьому напрямку є великий потенціал розвитку. Попередній уряд напрацював кілька проектів щодо розширення маршрутів і географії імпорту з Євросоюзу, глибшої інтеграції України в єдиний газовий ринок Європи. Нарешті, слід ринковими методами розвивати внутрішній видобуток газу. Реалізувати ці ініціативи набагато важливіше, ніж просто збити ціну на російський газ", - наголосив Хміль.

Крім того, на думку народного депутата, слід активніше розвивати альтернативні сектори енергетики, зокрема відновлюваної, оскільки цим шляхом йде цивілізований світ.

"Я виступаю за максимальне сприяння розвитку в Україні альтернативних секторів енергетики, зокрема електростанцій на відновлюваних джерелах енергії - сонячних, вітрових тощо. В Україні достатньо внутрішніх ресурсів для розвитку таких секторів. Таким чином можна замістити частину газу, який зараз споживається енергетикою України. Зрозуміло, що зараз ми не можемо одномоментно і повністю відмовитися від газу - але до цього треба постійно рухатися", - зазначив Хміль.

Іноземні інвестори, зауважив він, зараз активно цікавляться розвитком "зеленої" енергетики в Україні.

"Інтерес іноземців до цього сектора української енергетики, слава Богу, існує. Я днями брав участь у зустрічі з чеським інвестором, який планує побудувати сонячну електростанцію у Львівській області", - сказав Хміль.