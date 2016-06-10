У НФ заявили, що Україна має продовжувати курс Яценюка на повну енергонезалежність від Росії
Замість закупівлі російського газу Україні слід продовжувати курс попереднього уряду на повну енергетичну незалежність від Росії та розвивати альтернативні сектори енергетики.
Про це заявив народний депутат від "Народного фронту" Михайло Хміль, коментуючи дискусію щодо можливого відновлення закупівлі газу в Російській Федерації.
"Я не вважаю правильним і доцільним відновлення постачання газу з Російської Федерації, зважаючи на те, що вона продовжує війну в Україні", - сказав народний депутат.
Навіть зниження ціни на російський газ, наголосив він, не компенсує Україні шкоди від відносин з "Газпромом".
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"Зараз Російська Федерація ситуативно пропонує нам дедалі нижчу ціну на газ. Але це не доброчинність, а результат того, що прем’єр Яценюк два роки скорочував обсяги закупівель у "Газпрому" і, зрештою, минулої зими повністю відмовився від них. Але якщо ми зараз відновимо імпорт з Росії за нижчою ціною, пізніше вони обов’язково використають це проти України. "Газпром" - це не ринкова компанія, а державна енергетична монополія, яка використовується насамперед у політичних цілях Кремля, в геополітичних іграх проти інших країн", - зазначив Хміль.
Тому, наполягає він, Україна мусить продовжувати політику на диверсифікацію джерел постачання газу.
"Курс, який заклав уряд Яценюка щодо повної енергетичної незалежності України від Росії через 10 років, я вважаю, ми зобов’язані продовжувати. Насамперед, "Нафтогаз" почав закуповувати газ у країнах ЄС - і в цьому напрямку є великий потенціал розвитку. Попередній уряд напрацював кілька проектів щодо розширення маршрутів і географії імпорту з Євросоюзу, глибшої інтеграції України в єдиний газовий ринок Європи. Нарешті, слід ринковими методами розвивати внутрішній видобуток газу. Реалізувати ці ініціативи набагато важливіше, ніж просто збити ціну на російський газ", - наголосив Хміль.
Крім того, на думку народного депутата, слід активніше розвивати альтернативні сектори енергетики, зокрема відновлюваної, оскільки цим шляхом йде цивілізований світ.
"Я виступаю за максимальне сприяння розвитку в Україні альтернативних секторів енергетики, зокрема електростанцій на відновлюваних джерелах енергії - сонячних, вітрових тощо. В Україні достатньо внутрішніх ресурсів для розвитку таких секторів. Таким чином можна замістити частину газу, який зараз споживається енергетикою України. Зрозуміло, що зараз ми не можемо одномоментно і повністю відмовитися від газу - але до цього треба постійно рухатися", - зазначив Хміль.
Іноземні інвестори, зауважив він, зараз активно цікавляться розвитком "зеленої" енергетики в Україні.
"Інтерес іноземців до цього сектора української енергетики, слава Богу, існує. Я днями брав участь у зустрічі з чеським інвестором, який планує побудувати сонячну електростанцію у Львівській області", - сказав Хміль.