У Гройсмана перевірять, як "Укргазвидобування" використовує доходи від підвищення цін на газ

Уряд має намір проаналізувати ефективність використання доходів держхолдингу "Укргазвидобування", отримання яких стало можливо за рахунок введення в Україні єдиної ринкової ціни на газ для всіх споживачів з 1 травня поточного року.

Як повідомили в прес-службі Міненерговугілля, про це сказав міністр Ігор Насалик у ході зустрічі з членам наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

"Позиція уряду встановити єдину ціну на газ дала нові фінансові можливості для підрозділу "Нафтогазу" і, зокрема, "Укргазвидобування". Тому уряду цікаво, як максимально ефективно і якісно будуть витрачатися ці кошти, - цитує Насалика прес-служба. - Необхідно, щоб цей процес був максимально прозорим і зрозумілим".

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України, як і планував, з 1 травня поточного року встановив єдину ціну на газ для населення на рівні 6879 гривень за тисячу кубометрів. Представляючи це рішення, перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів і міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик наголосили, що встановлення такої ціни поставить крапку у спекуляціях на газовому ринку країни. У свою чергу, глава уряду Володимир Гройсман підкреслив, що дане рішення є непростим і викличе широкі дискусії в суспільстві, але воно дозволить усунути всі існуючі раніше схеми, які дозволяли заробляти на різниці в ціні на паливо.

За розрахунками уряду, втрати України на спекуляціях з соціальними цінами на газ становлять 1 мільярд доларів щорічно, а загальні втрати на соціальних цінах за історію незалежності нашої країни становлять 53 мільярди доларів.

За словами міністра соціальної політики Олександра Реви, кількість потребують субсидії українських домогосподарств зросте 2016 року на 50%, до 9 мільйонів сімей, в зв'язку з встановленням з 1 травня єдиної ціни на газ для всіх категорій споживачів.