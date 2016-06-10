Відмова України закуповувати російський газ: Кремль провал переговорів звалив на "Газпром"

Переговори "Газпрому" і "Нафтогазу України" повинні носити деполітизований і комерційний характер, Кремль у них не втручається, заявив в ході телефонної конференції прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає РІА Новини.

"Кремль не може підключатися до питання комерційних переговорів, безумовно, їх веде компанія "Газпром" з українськими візаві. Тому, в даному випадку, переговори повинні носити абсолютно деполітизований, комерційний характер. Власне, цього підходу ми завжди дотримувалися", — зазначив Пєсков.

Читайте також"Нафтогаз" не збирається купувати російський газ за запропонованою "Газпромом" ціноюЯк повідомляв УНІАН, державний енергохолдинг «Нафтогаз України» в першому кварталі 2016 року імпортував з країн Європейського Союзу природний газ за середньозваженою ціною 198 дол. за тис. куб. м, що на 34% менше, ніж у першому кварталі 2015 року.

Основними постачальниками в цей період виступали Польша, Угорщина і Словаччина. За словами міністра енергетики Ігоря Насалика, Україна відновить імпорт газу з Росії лише у випадку пропозиції «Газпромом» прийнятної ціни на паливо.

7 червня «Нафтогаз України» звернувся з листом до «Газпрому» про те, що вважає економічно обґрунтованою ціну на газ від «Газпрому» на рівні «хаб мінус транспорт», тобто ціну «Газпрому» на східному кордоні України, без урахування вартості його транзиту до європейського хабу.

Глава Міненерго РФ Олександр Новак сказав, що ціна російського газу для України у другому кварталі 2016 року становить 177 доларів за 1 тисячу кубометрів, що абсолютно відповідає ринковій ситуації. Між тим, "Нафтогаз" повідомив, що вважає завищеною ціну на газ, запропоновану Росією, і не має наміру купувати паливо на таких умовах.