Світові ціни на нафту продовжують знижуватися

Ціна "чорного золота" знижується через фіксацію прибутку інвесторами напередодні засідання ФРС США, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"Станом на 13:37 вартість серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 0,96% - до 51,45 долара за барель, ціна липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 1,15%, до 49,98 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що засідання американського фінансового регулятора відбудеться в середу, 15 червня. На ньому комітет з відкритих ринків прийме рішення про процентною ставкою. Підвищення ставки сприятиме подорожчанню долара, що знизить ціни на нафту. Незважаючи на те, що більшість аналітиків не очікують такого кроку, інвестори вважають за краще зафіксувати прибуток в умовах залишається невизначеності у цьому питанні.

"Здається, сьогодні інвестори взяли на озброєння вичікувальну тактику і дивляться, куди рушать ціни в короткостроковій перспективі. Більш довгострокова перспектива залишається бичачої, так як нафтовий ринок, по всій видимості, повертається в стан балансу", - наводить газета The Wall Street Journal слова аналітика Global Risk Management Майкла Поульсена (Michael Poulsen).

Трейдери також стежитимуть за даними статистики кількості бурових установок від американської нафтосервісної компанії Baker Hughes. Тижнем раніше кількість бурових установок у США збільшилася на 4 одиниці, або на 0,9%, і склала 408 одиниць. У річному вираженні показник знизився на 460 одиниць, або на 52,9%.