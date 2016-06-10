Гройсман доручив розробити десятирічний план розвитку гідроенергетики в Україні

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив розробити чіткий план підтримки гідроенергетики в Україні на найближчі 10 років, що забезпечить стратегічне планування розвитку галузі.

Як повідомили в прес-службі уряду, про це Гройсман сказав у ході відвідування Дністровської гідроакумулюючої електростанції у Чернівецькій області.

"Розвиток гідроенергетики потрібно не зупиняти, а прискорювати", - цитує прес-служба Гройсмана.

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Як повідомили в прес-службі, голова уряду в рамках візиту до Дністровської ГАЕС взяв участь у послідовному пуску трьох гідроагрегатів, які було включено до Об'єднаної енергосистеми України.

Гройсман також відвідав машинний зал станції, ознайомився з будівництвом четвертого гідроагрегату, поспілкувався з колективом ГАЕС. "Незалежність України у ваших руках. В добрий час!", - сказав глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр Гройсман 10 червня перебуває з робочим візитом у Чернівецькій області.

За даними Міненерговугілля, в Україні експлуатується 9 гідроелектростанцій станцій на Дністрі та Дніпрі: Київська, Канівська, Кременчуцька, Дніпродзержинська, Дніпровська, Каховська ГЕС, Київська гідроакумулююча електростанція, Дністровська ГЕС та Дністровська ГАЕС. Оператором гідроелектростанцій є державна компанія "Укргідроенерго". Загальна встановлена потужність дев'яти гідроелектростанцій, які експлуатує компанія, становить 5007,6 МВт.