Насалик хоче пошвидше розділити "Нафтогаз": монополія не дає розвиватися ринку

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України закликає наглядову раду державного енергохолдингу «Нафтогаз України» якомога швидше представити схему розділення державної монополії в рамках виконання вимог Третього енергопакету, який передбачає розділення функцій холдингу з видобутку, доставки і розподілу палива.

Як повідомили в прес-службі Міненерговугілля, відповідну вимогу озвучив міністр Ігор Насалик у ході зустрічі з членам наглядової ради «Нафтогазу».

«Існування монополії, якою є «Нафтогаз України», не дасть можливості розвиватися ринку, - цитує Насалика прес-служба. - Міністерство хоче побачити зрозумілу, прозору схему, яка б повністю відповідала Третьому енергетичному пакету. Особливо в частині видобутку, транспортування і поставок газу».

Насалик наголосив, що Міненерговугілля зі свого боку готове надати допомогу щодо прийняття необхідного законодавства, яке сприяло б розвитку компанії, збільшенню видобутку вуглеводнів, створенню ринкових умов розвитку нафтогазового сектору економіки України.

При цьому міністр нагадав, що Міненерговугілля вже заручилося підтримкою ЄБРР і Світового банку, а також міжнародних юристів, у частині розробки моделі розділення «Нафтогазу».

«Ми хочемо об'єднати зусилля, знання для ефективної роботи держкомпанії, щоб держава і люди відчули діяльність компанії (НАК «Нафтогаз України» - УНІАН) і за податками, і за наявністю власних ресурсів, і в дивідендах, і в розрахунках за кредитними лініями, від яких залежить імідж країни», - сказав Насалик.

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Як повідомляв УНІАН, розділення «Нафтогазу» - одна з ключових реформ енергосектору України. Модель розділення НАК обговорюється з 2014 року. За цей період Міненерговугілля, а також Мінекономрозвитку, як основний орган влади, який курирує «Нафтогаз», представляли різні моделі функціонування компанії. Найбільш оптимальним, за інформацією Міненерговугілля, виявився останній варіант реформи держхолдингу, поданий на розгляд Європейського енергетичного співтовариства наприкінці квітня. Разом з тим, деталі цього рішення громадськості поки що не представляли.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

У грудні 2015 року Кабінет міністрів України в рамках проведення реформи управління НАК «Нафтогаз України» прийняв новий статут компанії і передав 100% акцій холдингу, що належать державі, в управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Новий статут «Нафтогазу» є основою реформи держхолдингу, узгодженої з одним із ключових кредиторів країни – Європейським банком реконструкції та розвитку. Реалізація цієї реформи вже дала можливість отримати 300 млн дол. кредиту від ЄБРР, які були витрачені на закупівлю 1,7 млрд куб. м газу в Європейському Союзі в 2015 році. Кредит є револьверним – з можливістю поновлення.

19 січня 2016 року Мінекономрозвитку оголосило про початок пошуку кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради енергохолдингу. 25 березня номінаційний комітет при Мінекономрозвитку відібрав трьох іноземців до складу наглядової ради «Нафтогазу». Крім того, на початку квітня до наглядової ради держхолдингу своїх представників делегували Кабмін і Адміністрація президента. Зокрема, від уряду до наглядової ради увійшла заступник міністра економрозвитку Юлія Ковалів, від Адміністрації президента – екс-міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин. На початку травня відбулося перше засідання наглядової ради. Його головою обрали Юлію Ковалів.