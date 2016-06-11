Bloomberg допускає зростання ціни на нафту вище $100 протягом найближчих років

Про це повідомляє ТСН з посиланням на агентство Bloomberg.

Зокрема, йдеться про контракти з термінами виконання в кінці 2018-го, 2019 і 2020 років за ціною $80, $100 і $110 за барель відповідно.

Повідомляється, що за останній місяць один інвестор купив такі опціони більш ніж на 4 мільйони барелів нафти. Деякі інвестори мають більш високі очікування: на біржі пропонуються контракти за ціною $ 125 за барель в 2018 році і по $ 150 в кінці 2020 року.

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Як вважає Bloomberg, ці угоди вказують на очікування рядом інвесторів кризи пропозиції на ринку нафти через скорочення капітальних витрат нафтових компаній.

"Ринок зіткнеться з кризою пропозиції протягом найближчих 24 місяців... Деякі хедж-фонди вважають, що ціни на нафту різко зростуть і скорегують попит", - наголосив головний спеціаліст щодо світових товарних ринків Bank of America Merrill Lynch Франсиско Бланш.

Нафта, додавши за тиждень у вартості близько 3,5%, тримається на високих відмітках. Раніше цього тижня статистика показала зниження запасів у США при тому, що зберігаються перебої з поставками з Канади та Нігерії.