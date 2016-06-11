Іран підписав контракти про постачання нафти з компаніями трьох країн Європи

19:03, 11 червня 2016
Енергетика
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Іран підписав контракти на експорт нафти в Європу з компаніями з Іспанії, Італії та Греції, заявив в суботу директор з міжнародних зв'язків Національної іранської нафтової компанії (NIOC) Мохсен Камсарі.

REUTERS

Про це повідомляє РИА "Новости".

"Іран підписав з компаніями з Італії (Saras), Іспанії (Repsol) і Греції (Hellenic Petroleum) договори про продаж нафти", - йдеться в повідомленні.

Він також зазначив, що в даний момент ведуться переговори і з нафтовими гігантами, в тому числі з компанією Shell, договір з якими іранська сторона сподівається підписати найближчим часом.

Раніше NIOC заявляла, що почала переговори з колишніми покупцями, такими як Royal Dutch Shell, Vitol, BP, MOL, а також італійськими Eni.

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