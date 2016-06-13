Іран збільшить кількість НПЗ для зниження залежності від імпорту бензину

Про це повідомляє РБК з посиланням на Bloomberg.

Як заявив представник National Iranian Oil Refining & Distribution Co Аббас Каземі, для збільшення обсягів нафти, що перероблюється, до 3,2 млн барелів на добу з існуючих 1,85 млн, буде побудовано п'ять нових нафтопереробних заводів. Крім того, для модернізації діючих НПЗ буде потрібно $14 млрд інвестицій.

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Один з нових НПЗ, компанії Persian Gulf Star, що здатний переробити до 360000 барелів на день, почне працювати в березні. Крім того, приватні компанії працюють над проектом нафтопереробного комплексу в південному порту Ассалує, він буде складатися з восьми заводів, кожен з яких здатний переробити 60000 барелів на день. Крім того, будуть побудовані ще три заводи, здатні переробити 300000, 150000 та 120000 барелів на день.

Крім того $14 млрд будуть спрямовані на модернізацію діючих заводів в Ісфахані, Тебрізі, Тегерані, Бандар Аббаса і Абадані. Модернізація НПЗ в Абадані пройде за рахунок держави, для розвитку інших заводів Іран шукає інвесторів. Зокрема, Тегеран веде переговори з підрядниками з Південної Кореї і Японії, розповів Аббас Каземі.

«Єдиний продукт, в якому вони [Іран] відчувають недолік, це бензин», —пояснив Bloomberg нафтовий аналітик FGE Тушар Тарун Бансал. Переробка конденсату в бензин дозволить Ірану скоротити імпорт цього палива вже у другому кварталі 2017 року, вважає він.