ОПЕК скоротила видобуток нафти

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) у травні знизила видобуток нафти порівняно з квітнем на 100 тисяч барелів на день - до 32,36 мільйона барелів на день, повідомляє Прайм з посиланням на червневу доповідь організації.

Таким чином, ОПЕК продовжила перевищувати власну квоту на видобуток, яка формально становить 30 мільйонів барелів на день.

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"Видобуток нафти в основному збільшився в Кувейті, Ірані та Саудівській Аравії, тоді в Нігерії, Венесуелі та Іраку скоротився", - йдеться в доповіді.

Попит на нафту ОПЕК, за прогнозами експертів організації, 2016 року зросте на 1,8 мільйона барелів на день - до 31,5 мільйона барелів на день. Показник не змінився порівняно з попереднім прогнозом. 2015 року попит на нафту ОПЕК становило, за даними організації, 29,7 мільйона барелів на день.

За попередніми даними, загальний обсяг видобутку нафти в світі в травні знизився в порівнянні з квітнем на 0,73 мільйона барелів на день - до 94,51 мільйона барелів. При цьому поставки з країн поза ОПЕК скоротилися на 0,63 мільйона барелів на день, видобуток ОПЕК - на 0,1 мільйона барелів на день. Частка ОПЕК у світовому видобутку склала у травні 34,2% проти 34% місяцем раніше.