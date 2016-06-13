Нафта дешевшає через сильний долар

Світові ціни на нафту в понеділок перейшли зниження на тлі зміцнення долара США, що робить дорожчим імпорт нафти в країни, що використовують інші валюти, а також у зв'язку із погіршення прогнозів економічного зростання Європи та Азії, повідомляє Reuters.

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"Станом на 10:21 вартість серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 51 цент - до 50,03 долара за барель, ціна липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 61 цент, до 48,46 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зниження цін почалося за тиждень після досягнення цінами на нафту максимумів поточного року, після відновлення рівноваги на ринку нафти, що відбулося раніше очікуваного.

Видання повідомляє, що після червневих мінімумів долар США відносно валютного кошика зріс на 1,2% на перспективах підвищення процентних ставок у США, а також на побоюваннях щодо зниження темпів зростання економік країн Азії і виходу Великобританії зі складу Євросоюзу.