АМКУ вважає, що обленерго перешкоджають виходу на ринок незалежних постачальників
У повідомленні наводиться приклад неправомірних дій компанії "Харківобленерго", яку було оштрафовано на 50 тисяч гривень за відмову незалежним постачальникам.
Обленерго створюють перешкоди допуску незалежних постачальників до локальних мереж, зокрема, не приймаючи, не погоджуючи або затягуючи час розгляду документів від незалежних постачальників.
Про це повідомляє прес-служба Антимонопольного комітету України.
"Факти недопуску незалежних постачальників на ринок електроенергії та створення перешкод до локальних мереж электропередающим підприємств (обленерго - УНІАН) становить третину з виявлених порушень протягом останніх 2 років. Такі перешкоди полягають у неприйнятті, незгоду або затягуванні часу розгляду повідомлень і довідок від незалежних постачальників", - йдеться в повідомленні комітету.
Також в повідомленні наводиться приклад неправомірних дій компанії "Харківобленерго", яку було оштрафовано на 50 тисяч гривень за відмову незалежним постачальникам. За даними прес-служби "Харківобленерго" відмовляло з причини відсутності у незалежних постачальників довідок по кожному споживачу щодо величини приєднаної потужності, довідок про стан обліку електроенергії у споживача і інших документів.
Раніше повідомлялося, що ще в 2007-2009 роках АМКУ порушив низку справ проти обленерго за ознаками зловживання монопольним становищем.
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У серпні 2014 року Миколаївське обласне відділення Антимонопольного комітету порушило справу щодо "Миколаївобленерго". Як з'ясувало відділення, підприємство стягувало з мешканців будинків плату за установку, опломбування та підключення електроустановок до електромережі, хоча згідно Правил користування електроенергією зазначені роботи повинні бути безкоштовними для громадян.
1 червня начальник Другого управління досліджень і розслідувань Антимонопольного комітету України Тетяна Кулішова в ході презентації результатів дослідження стану конкуренції на ринку електроенергії та енергетичного вугілля заявила, що обленерго, які є регіональними постачальниками електроенергії за регульованим тарифом для кінцевих споживачів, витісняють з ринку постачальників, які працюють за нерегульованим тарифом.
За словами Кулишовой, Антимонопольний комітет зобов'язаний реагувати на такі дії обленерго.