Нафта дешевшає на побоюванні виходу Британії з ЄС

Світові ціни на нафту знижуються на побоюваннях інвесторів щодо підсумків референдуму щодо членства Великобританії в складі ЄС, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"Станом на 07:53 вартість серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,79% - до 49,95 доларів за барель. Ціна липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 0,90%, до 48,44 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що побоюванням з приводу зростання світової економіки сприяє референдум щодо членства великої Британії в Європейському союзі (ЄС). У понеділок повідомлялося, що число прихильників виходу Великобританії з Євросоюзу збільшилася, досягнувши позначки в 53%, тоді як частка британців, що підтримують збереження за Британією членства в ЄС, склала 47%. Вихід країни з ЄС може мати негативні наслідки для економіки країн ЄС, що призведе до зниження попиту на нафту.

"Безризикове настрій, яке домінувало на ринках в останні кілька днів, опанувало нафтовими цінами, в той час як азіатські ринки демонструють слабкість, а долар зміцнився, що сприяє зниженню ціни нафти марки Brent нижче 50 доларів за барель", - цитує агентство Рейтер генерального директора компанії з управління активами Sun Global Investments Михира Кападии (Mihir Kapadia).

Стримує зниження цін на "чорне золото" новину, що ОПЕК у травні знизила видобуток нафти порівняно з квітнем. Індикатор зменшився на 100 тисяч барелів на день - до 32,36 мільйона барелів на день.

Попит на нафту ОПЕК, за прогнозами експертів організації, 2016 року виросте на 1,8 мільйона барелів на день - до 31,5 мільйона барелів на день. За попередніми даними, загальний обсяг видобутку нафти в світі в травні знизився порівняно з квітнем на 0,73 мільйона барелів на день - до 94,51 мільйона барелів.