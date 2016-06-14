Ціна закуповуваного Україною вугілля не повинна прив'язуватися до постачань з Роттердама - експерт

Про це повідомив журналістам екс-директор об'єднання «Макіїввугілля» Станіслав Толчин, якого міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик відмовився призначити своїм заступником незважаючи на рішення Кабінету міністрів.

«Я був дуже здивований, коли почув від міністра, що буде працювати схема «Роттердам+». Що таке «Роттердам+» або «Роттердам-» я не розумію... Я вважаю, ціна на вугілля не повинна бути прив'язана до далекого Роттердаму, з доставкою або без доставки, це має бути чесна ціна на вугілля, який українські шахтарі видобувають у важких умовах тут, в Україні. І вона повинна бути справедливою», - сказав Толчин.

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Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що українська влада має намір закуповувати вугілля в нідерландському Роттердамі. При цьому, лише на транспортуванні такого вугілля український бюджет, за оцінками експертів, буде втрачати близько 10 млрд грн. Коментуючи дану інформацію, Толчин зазначив, що важливо встановлювати справедливу ціну на вугілля, що видобувається в Україні. «Так, вугільна галузь була і є планово збитковою, і тому українська держава може вирішити, чи дати справедливу ціну на це вугілля, чи його дотувати», - сказав Толчин.

Також Толчин зазначив, що перед засіданням Кабінету міністрів, на якому виносилася його кандидатура, він оголосив свої пропозиції щодо реформування вугільної галузі. «Потім, відбулося засідання Кабміну, Насалик подав мою кандидатуру з голосу. Наскільки мені відомо, Кабмін проголосував одноголосно. Ну, а що сталося далі можу тільки здогадуватися, напевно, міністру не сподобалася моя програма», - сказав Толчин.

На питання журналістів про те, що могло не сподобатися міністру у запропонованій програмі дії, Толчин відповів, що він запропонував прибрати «смотрящих» з галузі. «Я доповів міністру, що вважаю вкрай шкідливим присутність так званого інституту «смотрящих» на вугільних підприємствах», - сказав Толчин.

Також він виступив проти схем із завищенням ціни закуповуваного Україною вугілля. «І звичайно ж, якби я дійшов до кабінету заступника міністра енергетики та вугільної промисловості, всі подібні схеми були б поламані», - сказав Толчин.

Як повідомляв УНІАН, у вугільній галузі України часто виникали скандали щодо дотацій на застарілі, неефективні й збиткові державні вугільні підприємства. У більшості випадків, використовуючи держдопомогу, керівники вугільних підприємств і державні чиновники незаконно отримували доходи.

Наприклад, вугілля з держшахт реалізовувалося через низку посередників і внаслідок цього збитки вугільних підприємств тільки зростали. Раніше на цих схемах, за інформацією ЗМІ, заробляли посередники з оточення колишнього президента України Віктора Януковича. При ціні тонни вугілля 400 грн, після перепродажу через кілька компаній його вартість збільшилася до 1 тис. грн. Таким чином, 600 грн осідало в кишенях оточення Януковича. Крім того, були випадки, коли на держшахти привозили вугілля з копанок, реалізовуючи його як видобуте на держпідприємстві, що дозволяло отримувати незаконний дохід.

У 2014 році на дотації вугільним підприємствам планувалося виділити 12 млрд грн, однак через бойові дії на сході України, де знаходяться більшість шахт, було виділено близько 9 млрд грн. Розмір дотацій у 2013 році становив близько 15 млрд грн.

26 травня голова Міністерства енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик сказав, що відомство має намір ліквідувати 11 державних шахт і ще 15 підготувати до приватизації. При цьому він зазначив, що 7 перспективних шахт міністерство має намір залишити у державній власності.

3 червня, під час Години запитань до уряду у Верховній Раді Ігор Насалик заявив, що необхідно повернути державні дотації для покриття високої собівартості видобутку вугілля на державних вугільних підприємствах.