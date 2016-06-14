"Енергоатом" завантажить першу партію палива Westinghouse в п'ятий реактор ЗАЕС у другій половині червня

Національна атомна генеруюча компанія "Енергоатом" проведе завантаження першої партії ядерного палива виробництва американо-японської компанії Westinghouse в реактор п'ятого енергоблоку Запорізької АЕС у другій половині червня 2016 року.

Про це повідомляє прес-служба Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ).

"Звертаючи увагу на позитивні результати державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки щодо розширення дослідної експлуатації ядерного палива компанії Westinghouse, ДІЯРУ разом з "Енергоатомом" погодила рішення про завантаження першої партії цього палива в реактор п'ятого енергоблоку Запорізької АЕС. Завантаження відбудеться орієнтовно в другій половині червня 2016 року", - говориться в повідомленні.

Голова ДІЯРУ Сергій Божко підкреслив важливість диверсифікації поставок палива для АЕС і сказав, що така політика відповідає Європейській стратегії енергетичної безпеки, яка була прийнята 2014 року.

"Загальна диверсифікація джерел постачання ядерного палива є пріоритетом для всіх компаній-операторів АЕС... Це цілком відповідає Європейській стратегії енергетичної безпеки, прийнятої 2014 року", - зазначив Божко.

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Як повідомляв УНІАН, у рамках диверсифікації джерел постачання ядерного палива для атомних станцій Україна планує 2016 року придбати у Westinghouse більше третини палива для АЕС, тоді як 2015 року майже все паливо постачалося з Росії. У березні 2015 року Южно-Українська АЕС успішно виконала завантаження модернізованого палива ТВС-WR виробництва Westinghouse на третьому енергоблоці. У квітні минулого року ЮУАЕС підключила даний блок до енергосистеми країни.

Раніше голова Westinghouse Денні Пан заявляв, що його компанія готова впровадити своє паливо на всіх атомних електростанціях України. У свою чергу, в Міненерговугілля відзначали, що Україна планує 2016 року використовувати паливо американсько-японської компанії Westinghouse на трьох блоках вітчизняних атомних станцій з 15. Крім того, у лютому 2016 року "Енергоатом" поставив на Запорізьку атомну електростанцію першу партію ядерного палива американської компанії Westinghouse.

2018 року "Енергоатом" планує повністю заповнити активну зону одного з реакторів виключно палива виробництва Westinghouse, повністю замінивши російське паливо від компанії "ТВЕЛ".

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 55% загальним обсягом виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.