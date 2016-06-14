Єврокомісія може почати перевіряти контракти на імпорт газу з 2017 року

Єврокомісія (ЄК) може почати перевіряти міжурядові угоди країн ЄС на імпорт газу вже на початку 2017 року, повідомив РИА Новости єврокомісар з енергетики та клімату Мігель Аріас Каньєте в кулуарах конференції в Брюсселі.

Читайте також"Газпром" втрачає позиції: Болгарія і Словаччина домовилися про будівництво газопроводу Eastring

За його словами, все залежить від термінів, коли представники Ради ЄС і Європарламенту домовляться щодо законопроекту Єврокомісії. Лише після цього документ може бути винесений на пленарну сесію Європарламенту і остаточно схвалений.

"Документ уже в Європарламенті, у доповідачів від ЄП з цього питання є позиція, у словацького президентства (в Раді ЄС — ред.) буде можливість завершити роботу над цим документом. Якщо вони зможуть завершити цей процес (до кінця року — ред.), то вже до початку наступного року ЄК буде готова почати перевіряти (нові контракти — ред). Але все буде залежати від швидкості переговорів між представниками Європарламенту та Ради ЄС", — сказав Каньєте.

Читайте такожНовий удар по "Газпрому": Німеччина назвала умови своєї згоди на "Північний потік–2"

Країни Євросоюзу по черзі головують у Раді ЄС. Термін такого президентства — півроку, Словаччина буде головою в Раді у другому півріччі поточного року.

Відповідаючи на питання, чи дійсно можливо, що ЄК зможе почати застосовувати нові правила вже на початку наступного року, Каньєте сказав, що "словацьке президентство дуже зацікавлена в цьому питанні".