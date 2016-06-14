На ТЕС у Київській області прогримів вибух: є постраждалі

Про це повідомила речник ДСНС у Київській області Вікторія Руба в ефірі «112 Україна».

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«О 10.45 надійшло повідомлення про те, що в районі 9.40 під час проведення робіт по зачищенню непрацюючого резервуара стався вибух попередніх залишків водню, внаслідок чого отримали опіки та госпіталізовані двоє працівників підприємства», - сказала вона.

За словами Рубан, горіння внаслідок вибуху не було. На місці працює слідчо-оперативна група.