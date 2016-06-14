Зубко пропонує знизити нічний тариф на електроенергію для сільського населення

В енергосистемі України в нічний час доби спостерігається значний надлишок електроенергії. Це може стати базою для серйозного зниження нічного тарифу для сільського населення.

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Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко в інтерв'ю "Економічній правді".

На думку Зубка, такий крок дозволить сільському населенню відмовитися від газу.

За його словами, якщо держава приймає рішення про використання електроопалення, треба встановити новий нічний тариф, щоб вартість такого опалення була конкурентною.

"Ми ще не починали розглядати питання альтернативних джерел енергії, які дозволили б взагалі відмовитися від газу. Ми розуміємо, що різко перейти на негазові котли в сільській, наприклад, місцевості важко. Зробити це можна або шляхом установки негазових котлів, або електроопалення. Щоб перейти на електроопалення, необхідно переглянути підхід до нічного тарифу — для сільського населення він повинен бути дуже низьким. Це цілком можливо, оскільки вночі ми маємо значний надлишок електроенергії", — зазначив Зубко.

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Як повідомляв УНІАН, з 1 березня 2016 року підвищено мінімальний тариф на електроенергію для населення на 25% - до 57 копійок за кВт/год.

До березня 2017 року споживачі електроенергії будуть розділені на дві групи: з об'ємом споживання до 100 кВт/год на місяць та з обсягом споживання понад 100 кВт/год на місяць. Для першої групи споживачів вартість електроенергії в березні 2017 року становитиме 0,9 гривні за кВт/год. Для другої групи – 1,68 гривні за кВт/год.

Уряд України з 1 травня встановив єдину ціну на газ для населення – 6,88 гривні/кубометр (6 879 гривень за 1 тисячу кубометрів), яка дорівнює закупівельній вартості імпортованого в країну природного газу.

Слідом за газом тепло в Україні з 1 липня подорожчає майже вдвічі. Згідно з рішенням НКРЕКП, з 1 липня середньозважений тариф для населення встановлюється на рівні 1 043 гривень за 1 Гкал.