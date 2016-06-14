МЕА прогнозує скорочення нафтовидобутку в Росії

Видобуток нафти в Росії 2017 року знизиться на 55 тисяч барелів на добу, до 10,76 мільйонів барелів на добу, повідомляє Lenta.ru з посиланням на щомісячний огляд Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

"2016 року видобуток у Росії очікується на рівні 10,82 мільйона барелів на добу, що на 100 тисяч вище рівня минулого року. Основний приріст забезпечують компанії "Башнефть", "Газпром нафта", "Татнефть" і "Новатек", - йдеться у повідомленні.

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При цьому світовий попит нинішнього року зросте на 100 тисяч барелів на добу до 96,07 мільйонів барелів, прогнозує агентство. Видобуток нафти в країнах, що не входять до ОПЕК, 2016 року впаде на 900 тисяч барелів на добу, що на 100 тисяч більше, ніж прогнозувалося раніше.

Видобуток в країнах ОПЕК у травні впала порівняно з квітнем на 110 тисяч барелів на добу та сягнула 32,61 мільйона через страйки в Нігерії. За оцінкою МЕА, Іран збільшив виробництво в травні на 80 тисяч барелів на добу до 3,64 мільйона (максимальний рівень з червня 2011 року).

9 червня російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв повідомив, що частка нафтогазових доходів у бюджеті впала до третини.

Днем раніше, 8 червня, міністр фінансів РФ Антон Сілуанов заявив, що курс рубля більше не знаходиться в прямій залежності від ціни на нафту, на нього впливають інші фактори.

Російський бюджет на 2016 рік зверстано випливаючи з середньорічної вартості нафти Urals в 50 доларів за барель. Очікується, що дефіцит складе 36,47 мільярда доларів.