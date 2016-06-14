"Нафтогаз" вперше купить газ у вітчизняних видобувачів на торгах із зменшенням ціни

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» на тлі сезонного падіння попиту на газ у країні має намір уперше розпочати закупівлі газу в українських газовидобувачів, використовуючи торги із зменшенням ціни (редукціон), повідомляє прес-служба компанії.

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Згідно з повідомленням, на першому редукціоні планується закупити до 200 млн куб. м газу, видобутого у липні 2016 року.

«Як гравець на ринку ми плануємо скористатися сезонним падінням попиту на газ, і придбати його за привабливими цінами, а також зможемо підтримати невеликих виробників, які зможуть оперативно реалізувати обсяги видобутку і отримати обігові кошти», - підкреслили в «Нафтогазі».

У компанії повідомили, що редукціон проводиться у два етапи: на першому етапі учасникам пропонується подати кваліфікаційні пропозиції без зазначення ціни; до другого етапу запрошуються учасники, які пройшли відбір за результатами кваліфікації, які повинні подати остаточні пропозиції із зазначенням ціни. Розкриття кваліфікаційних пропозицій відбудеться 17 червня, цінових пропозицій – 21 червня 2016 року.

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Передбачається, що гранична ціна закупівлі газу на становитиме до 4 504 грн за тис. куб. м без ПДВ.

«З метою забезпечення можливості участі в аукціоні невеликих виробників газу передбачений обсяг закупівлі розділений на 22 лоти – 4 лоти по 5 млн куб. м і 18 лотів по 10 млн куб. м», - уточнили в держкомпанії.

Також зазначається, що до участі в редукціоні будуть допущені компанії, які здійснюють видобування газу на території України і не мають податкової заборгованості. Кожна компанія-учасник зможе продати обсяги, що не перевищують 80% місячного рівня власного видобутку.

Кінцевий строк подання кваліфікаційних пропозицій – 17 червня, цінових пропозицій – до 21 червня 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, державний енергохолдинг «Нафтогаз України» у першому кварталі 2016 року імпортував з країн Європейського Союзу природний газ за середньозваженою ціною 198 дол. за тис. куб. м, що на 34% менше, ніж у першому кварталі 2015 року.

Основними постачальниками у цей період виступали Польща, Угорщина і Словаччина. За словами міністра енергетики Ігоря Насалика, Україна відновить імпорт газу з Росії лише у випадку пропозиції «Газпромом» прийнятної ціни на паливо.

7 червня «Нафтогаз України» звернувся з листом до «Газпрому» про те, що вважає економічно обґрунтованою ціну на газ від «Газпрому» на рівні «хаб мінус транспорт», тобто ціну «Газпрому» на східному кордоні України, без урахування вартості його транзиту до європейського хаба.

10 червня директор з розвитку бізнесу НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко повідомив, що Україна не купуватиме природний газ у «Газпрому» за ціною 177 дол. за 1 тис. куб. м, оскільки така вартість є завищеною, і російський газ залишається дорожчим за європейський.