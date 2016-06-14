Голова НКРЕКП заявив, що з 1 червня припинилися поставки антрацитового вугілля із зони АТО

Постачання вугілля антрацитової групи з 1 червня цього року із зони АТО відсутні, заявив голова Національної комісії, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Дмитро Вовк під час обговорення в парламентському комітеті з питань паливо-енергетичного комплексу питання формування ціни на вугілля.

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«З початку цього місяця (1 червня 2016 року – УНІАН) надходження вугілля із зони АТО відсутні», - сказав Вовк, кажучи про постачання вугілля антрацитової групи.

Також голова НКРЕКП зазначив, що імпортні поставки такого вугілля можуть досягати лише 400 тис. тонн на місяць при загальному споживанні 1 млн тонн на місяць.

«Поставки вугілля антрацитової групи морським шляхом можуть становити 400 тис. тонн на місяць. Загальна потреба українських ТЕС у такому вугіллі становить 1 млн тонн на місяць», - сказав Вовк.

Як повідомляв УНІАН, Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли внаслідок воєнних дій повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташована більша частина шахт з видобутку саме антрацитового вугілля.

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На сьогодні близько 60% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решту виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля, а також гідроелектростанції і «зелена» енергетика.

У січні 2015 року через воєнні дії на Донбасі Україна скоротила видобуток вугілля порівняно із січнем 2014 року вдвічі - до 2,5 млн тонн. У таких умовах влада прийняла рішення імпортувати вугілля з Австралії (одне судно придбала ДТЕК), ПАР, Росії.

У 2015 році Україна імпортувала кам'яне вугілля і антрацит на загальну суму 1,632 млрд дол. Найбільшими постачальниками вугілля для України торік були Росія, США і Казахстан. Імпорт вугілля з Росії в грошовому вираженні становив 771,3 млн дол. (47,2% витрат на імпорт твердого палива), із США - 400 млн дол. (24,5%), з Казахстану - 123,7 млн дол. (7,6%). На інші країни припало 338,2 млн дол.

23 травня міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик сказав, що Україна цього року не закуповуватиме антрацитового вугілля в Південно-Африканській Республіці.