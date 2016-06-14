"Енергоатом" збільшив дохід від реалізації електроенергії

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом», що є оператором усіх діючих атомних електростанцій України, у січні-травні 2016 року збільшило дохід від реалізації електроенергії порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 9,6% - до 16,831 млрд грн, йдеться у звіті компанії.

Розрахунки оптового ринку електричної енергії за відпущену «Енергоатомом» електроенергію за 5 місяців 2016 року становили 14,168 млрд грн (84,2%), недоплата – 2,663 млрд грн.

Також у звіті наголошується, що заборгованість держпідприємства «Енергоринок», оператора оптового ринку електроенергії України, перед «Енергоатомом», з урахуванням відпущеної в попередні періоди електроенергії, становить 11,746 млрд грн.

Виробництво електроенергії компанією за січень-травень поточного року зменшилося порівняно з січнем-квітнем 2015 року до 34,854 млрд кВт-год з 37,666 млрд кВт-год. За 5 місяців цього року частка "Енергоатому" на українському ринку електроенергетики становила 54,9%.

Як повідомляв УНІАН, «Енергоатом» у 2015 році збільшив дохід від реалізації електроенергії порівняно з 2014 роком на 41,6% - до 39,345 млрд грн. У 2014 році дохід компанії зріс на 34,9% - до 27,794 млрд грн.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомні електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких - Запорізька АЕС з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт - є найбільшою в Європі.