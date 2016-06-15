Ціни на нафту продовжують знижуватися

Світові ціни на нафту в середу вранці знижуються на тлі несподіваних даних Американського інституту нафти (API) щодо зростання запасів сировини в США, свідчать дані торгів.

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Станом на 06.53 вартість серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 1,42% - до 49,12 долара за барель, ціна липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 1,40%, до 47,81 долара за барель, повідомляє Прайм.

Згідно з доповіддю API, запаси нафти в США минулого тижня зросли на 1,2 мільйона барелів, до 536,7 мільйона барелів. При цьому аналітики прогнозували зниження індикатора на 2,3 мільйона барелів.

Тепер інвестори перебувають в очікуванні даних щодо запасів нафти в США від Міненерго країни, які будуть опубліковані пізніше в середу. За прогнозами аналітиків, за тиждень, що завершився 10 червня, вони знизилися на 2,26 мільйона барелів, до 530,23 мільйона барелів.