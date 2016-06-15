У Росії заговорили про новий виклик: доведеться боротися за збереження частки на енергоринках

Глава компанії «Роснефть» Ігор Сечин заявив, що в майбутньому Росії доведеться боротися за частки як на нових, так і на традиційних енергоринках, передає Газета.RU з посиланням на Il Sole 24 ore.

«Головний зовнішній виклик для енергетики Росії полягає в різкому посиленні конкуренції на зовнішніх енергетичних ринках. У перспективі - запекла конкурентна боротьба за утримання частки на ключових традиційних та нарощування частки на нових енергетичних ринках», — сказав він.

Читайте такожНайбільші компанії Росії занурюються в кризу: "Роснефть" скоротить 20% персоналуСечін підкреслив, що короткострокове зниження цін на нафту не чинить на нафтову галузь Росії серйозного впливу, як на проекти з видобутку сланцевої нафти.

Крім того, глава держкорпорації допустив нестачу нафти через 3-5 років.

«Ринок приходить в рівновагу швидше, ніж очікували нафтові аналітики. І як знати, можливо, через 3-5 років світовому ринку потрібен буде вже інший вид домовленості - про екстрене нарощування видобутку і постачання нафти зі стратегічних запасів для усунення дефіциту, викликаного періодом низьких інвестицій», — пояснив Сечін.

Він також уточнив, що заморозка видобутку обговорювалася нафтовидобувними країнами як тимчасове рішення для пом'якшення надмірних коливань ціни, які відбувалися на ринку.