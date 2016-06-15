У Росії заговорили про новий виклик: доведеться боротися за збереження частки на енергоринках

09:36, 15 червня 2016
Енергетика
518

Глава компанії «Роснефть» Ігор Сечин дав прогноз майбутнього енергетики РФ.

Сечин: России предстоит жесткая борьба за доли на энергорынках / wikipedia.org

Глава компанії «Роснефть» Ігор Сечин заявив, що в майбутньому Росії доведеться боротися за частки як на нових, так і на традиційних енергоринках, передає Газета.RU з посиланням на Il Sole 24 ore.

«Головний зовнішній виклик для енергетики Росії полягає в різкому посиленні конкуренції на зовнішніх енергетичних ринках. У перспективі - запекла конкурентна боротьба за утримання частки на ключових традиційних та нарощування частки на нових енергетичних ринках», — сказав він.

Читайте такожНайбільші компанії Росії занурюються в кризу: "Роснефть" скоротить 20% персоналуСечін підкреслив, що короткострокове зниження цін на нафту не чинить на нафтову галузь Росії серйозного впливу, як на проекти з видобутку сланцевої нафти.

Крім того, глава держкорпорації допустив нестачу нафти через 3-5 років.

«Ринок приходить в рівновагу швидше, ніж очікували нафтові аналітики. І як знати, можливо, через 3-5 років світовому ринку потрібен буде вже інший вид домовленості - про екстрене нарощування видобутку і постачання нафти зі стратегічних запасів для усунення дефіциту, викликаного періодом низьких інвестицій», — пояснив Сечін.

Він також уточнив, що заморозка видобутку обговорювалася нафтовидобувними країнами як тимчасове рішення для пом'якшення надмірних коливань ціни, які відбувалися на ринку.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter