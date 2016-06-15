НАБУ проводить обшук у приймальні нардепа Онищенка - ЗМІ

Про це «Українській правді» повідомили у прес-службі НАБУ.

"Зараз відбуваються слідчі дії у провадженні щодо реалізації природного газу за заниженою ціною за договорами спільної діяльності з ВАТ Украгазвидобування". Обшуки проходять за адресами фірм, які фігурують у розслідуванні", - сказали УП в НАБУ.

Читайте такожУ Раді вимагають звіт голови НАБУ Ситника

У той же час депутат Олександр Онищенко, який проходить за цією справою, повідомив, що обшуки проходять в його приймальні.

"Так, зараз тривають обшуки. Я зараз перебуваю там. Я їм показав всі документи, це офіційна приймальня народного депутата, але вони продовжують займатися свавіллям", - сказав Онищенко.

"Вони це роблять просто, щоб залякати, просто ходять першим поверхом, б'ють вікна", - сказав він.

Онищенко уточнив, що обшук проводиться за тією ж адресою, за якою проводився у березні.

Читайте такожНАБУ розслідує 148 кримінальних проваджень - Ситник

У той же час, за інформацією "Української правди", у детективів є офіційна відповідь від апарату ВР, в якій зазначено, що приймальна за вказаною адресою не зареєстрована.

Крім того, детективи отримали рішення суду на проведення обшуків, а отже, слідчі не мають підстав зупиняти слідчі дії

Як відомо, раніше повідомлялося, що НАБУ і САП просять генпрокурора Юрія Луценка підписати подання на зняття недоторканності і арешт депутата від "Воля народу" Олександра Онищенка.