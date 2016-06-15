Росія з липня підвищує мито на експорт нафти на 15,3 долара

Експортне мито на нафту в РФ з 1 липня 2016 року підвищиться на 15,3 долара - до 95,9 долара за тонну, повідомляє Прайм з посиланням на розрахунки Мінфіну РФ.

"Середня ціна на нафту Urals за період моніторингу з 15 травня по 14 червня 2016 року склала 46,76 долара за барель, або 341,4 долара за тонну, говориться в матеріалах Мінфіну, розміщених на його офіційному сайті", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що пільгова ставка мита на нафту Східного Сибіру, каспійських родовищ і Прирозломного родовища через зміну розрахунку ставки мита згідно з податковим маневром була обнулена з 1 лютого 2015 року. Ці ставки, згідно з новою формулою, будуть залишатися на нульовому рівні, якщо середня ціна нафти буде нижче 76 доларів. Також обнулена мито на скраплений вуглеводневий газ (ЗВГ).

Експортне мито на високов'язких нафту з 1 липня підвищиться на 20,83% - до 11,6 доларів.

Мито на прямогонний бензин (нафту) підвищиться до 68 доларів з 57,2 долара за тонну, на автомобільний (товарний) бензин — до 58,4 долара з 49,1 долара за тонну. Мито на інші світлі нафтопродукти, а також мастильні масла збільшиться до 38,3 долара з 32,2 долара за тонну, на темні нафтопродукти без масел та коксу - до 78,6 долара з 66 доларів за тонну.