Новий газопровід між Україною та Польщею може запрацювати з 2020 року

Комерційну експлуатацію нового газопроводу між Україною і Польщею заплановано з 2020 року. Про це повідомляє прес-секретар оператора газотранспортної системи України «Укртрансгазу» Максим Білявський на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

«Новому газопроводу між Україною і Польщею бути: комерційну експлуатацію заплановано з 2020 року», - говориться в повідомленні.

Також повідомляється, що новий газопровід з'єднає кордон «Україна-Польща» з Більче-Волицько-Угерським газовим сховищем, яке розташоване у Львівській області.

Згідно з повідомленням, співробітники українського і польського операторів газотранспортних систем (ГТС) підготували техніко-економічне обґрунтування цього проекту. Тепер вони готові розпочати проектні роботи.

«На сьогодні фахівці ГТС обох країн готові розпочати проектні роботи, яким передувало ТЕО. В процесі його підготовки розглядалися три варіанти маршруту газопроводу по території України», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що до будівництва нового газопроводу буде залучено понад 1 тис. працівників компанії.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня 2015 року екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що інтерконектор, який об'єднає газові системи Польщі та України, дасть змогу нашій державі купувати 8 млрд куб. м газу на рік.

Україна з 1 травня призупинила імпорт природного газу з Польщі.

16 травня «Укртрансгаз» почав плановий ремонт реверсивного газопроводу "Комарно-Дроздовичі", по якому газ може імпортуватися з Польщі до України. Ремонтні роботи триватимуть два місяці, упродовж яких планується переукласти 4 кілометри газопроводів.

Довідка УНІАН. Газовий інтерконектор Польща-Україна включатиме будівництво магістрального газопроводу Германовичі - польсько-український кордон, загальною довжиною приблизно 1,5 км на території Польщі та Більче-Волиця – українсько-польський кордон, протяжністю майже 110 км на території України.

Крім того, на території Польщі будуть побудовані компресорна станція Страхоцина, вимірювальна станція і відрізки газопроводу: Германовичі-Страхоцина, Страхоцина-Погорська Воля, Погорська Воля-Творзен і Творов-Творзен.

Основна мета об'єднання польської і української ГТС – збільшити можливості імпорту газу з ЄС через Польщу і забезпечити можливість зберігання європейського газу в українських сховищах. Реалізація проекту повинна дати змогу перекачувати з Польщі до України до 8 млрд кубометрів газу на рік, а з України до ЄС – до 7 млрд кубометрів на рік.

За даними експертів, максимальна технічна пропускна здатність поставки газу з Польщі до України становить 1,5 млрд кубометрів на рік.

Цей проект планується завершити до 2020 року.