Онищенка збираються заарештувати і притягнути до відповідальності за газові схеми - Холодницький

Спеціалізована антикорупційна прокуратура ініціювала арешт та притягнення до відповідальності народного депутата Олександра Онищенка, підконтрольні структури якого реалізовували ряд незаконних схем з реалізації природного газу, який було видобуто у результаті спільної діяльності з держкомпанією "Укргазвидобування".

Про це на прес-конференції повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

"Мною як процесуальним керівником кримінального провадження підготовлено та направлено, і вже в 9:45 ранку доставлено в приймальню генпрокурора подання до Верховної Ради про дачу згоди на притягнення до відповідальності, затримання та арешт діючого народного депутата Олександра Онищенка", - зазначив Холодницький.

За його словами, підконтрольними депутату компанії є "Фірма "Хас", "Карпатынадраинвест" і "Надра Геоцентр", які за договорами про спільну діяльність з "Укргазвидобуванням" через фіктивні схеми завдавали шкоди державі і держкомпанії.

"Ці компанії, починаючи з 2013 року, тобто починаючи з часів режиму Януковича створили злочинну організацію з метою вчинення особливо тяжких злочинів і заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах", - додав він.

За словами голови Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, вищезгадані компанії купували газ за заниженою ціною - по 2 640 гривень/тисяча кубометрів на товарній біржі, а перепродували промисловим підприємствам за 6 900 гривень/тисяча кубометрів, при цьому уникаючи сплати ренти і завдаючи шкоди державі.

"Гроші через конвертаційні центри перетворювалися в готівку і зникали в невідомому напрямку", - зазначив Ситник, уточнивши, що державі було завдано збиток майже 3 мільярди гривень, з яких 1,3 мільярда гривень припадає на недоплати ренти", - сказав Ситник.

За словами Ситника, в вищезазначених компаніях було проведено 37 обшуків і вони тривають, було затримано 10 задіяних у схемах осіб, а також було вилучено понад 50 тисяч доларів.

"За даними слідства, Онищенко є організатором цієї всієї схеми. Фактично він просував цю схему як в часи Януковича, так і після Революції Гідності", - додав Холодницький.

Разом з тим Ситник повідомив, що за його інформацією, Онищенко в даний час знаходиться в Україні, для його затримання необхідно голосування в парламенті.

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Як повідомляв УНІАН, у вересні 2015 року депутат Тетяна Чорновіл заявила, що приватні компанії, які уклали договори про спільну діяльність з державною компанією "Укргазвидобування" і користуються її свердловинами, за перші 7 місяців 2015 року недоплатили 1 мільярд гривень ренти за користування надрами. За інформацією депутата, 4 з 5 проблемних підприємств мали договори спільної діяльності з "Укргазвидобування". При цьому три з них пов'язані з членом депутатської групи "Воля народу" Олександром Онищенком-Кадировим, одне підприємство пов'язане з депутатом Ярославом Москаленком.

На початку лютого глава "Укргазвидобування" Олег Прохоренко заявив, що через суд хоче розірвати майже всі договори про спільну діяльність, за якими частина родовищ компанії була віддана приватним інвесторам. За його словами, в 2015 році приватні інвестори не виконали свої зобов'язання за обсягами інвестицій в дані родовища, що призвело до падіння видобутку газу на 360 мільйонів кубометрів - до 1,159 мільярда кубометрів.

16 березня 2016 року детективи Національного антикорупційного бюро України провели ряд обшуків на території міста Києва та Київської області, зокрема, в офісах фірм, діяльність яких пов'язують зі злочинними схемами реалізації природного газу в рамках спільної діяльності з держкомпанією "Укргазвидобування".

Довідка УНІАН. "Укргазвидобування" - найбільша газовидобувна компанія України, на яку припадає близько 75% всього видобутого в Україні газу. 100% акцій компанії належать НАК "Нафтогаз України".