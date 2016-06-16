Вартість нафти продовжує падіння на даних із США

Світові ціни на нафту в четвер знижуються, продовжуючи відігравати дані щодо слабкого скорочення запасів енергосировини в США за підсумками минулого тижня, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"Станом на 07:34 вартість серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,84% - до 48,56 долара за барель. Вартість липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опустилася на 1%, до 47,53 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що комерційні запаси нафти в США (виключаючи стратегічний резерв) протягом тижня, що завершився 10 червня, знизилися на 0,9 мільйона барелів, або на 0,2% - до 531,5 мільйона барелів. При цьому експерти очікували більшого зниження індикатора - на 2,26 мільйона барелів, до 530,24 мільйона барелів. Видобуток нафти в США протягом тижня також скоротився - на 0,33%, або на 29 тисяч барелів на добу — до 8,716 мільйона барелів на добу.

Запаси нафти на найбільшому в країні терміналі в Кушингу (Cushing) зросли на 0,9 мільйона барелів - до 66,5 мільйона барелів. Запаси бензину в США знизилися на 2,6 мільйона барелів, або на 1,1% - до 237 мільйонів барелів. Аналітики очікували зменшення показника на 0,243 мільйона барелів. Запаси дистилятів зросли на 0,8 мільйона барелів, або на 0,5%, - до 152,2 мільйона барелів. Аналітики, навпаки, прогнозували зниження індикатора на 0,249 мільйона барелів.

"Хоча перспективи по глобальних даних з нафти залишаються хорошими, невелике зростання видобутку нафти і виробництва нафтопродуктів очікується в другій половині цього року; поточний настрій на нафтових ринках - це неприйняття ризику", - пояснили газеті The Wall Street Journal аналітики Societe Generale.