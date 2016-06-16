Росія скоротила обсяги поставок нафти в Білорусь

Графік поставок нафти з РФ в Білорусь передбачає деяке зниження в порівнянні з початковими планами, починаючи з третього кварталу 2016 року, заявив глава Міненерго РФ Олександр Новак, передає РІА "Новости".

"Підписані графіки (на третій квартал — ред.).... Те, що зараз передбачено графіками, передбачає деяке зменшення відносно початкових планів", — сказав Новак. Він не став називати обсяг, на який зменшено поставки.

Читайте такожЛукашенко не зміг домовитися з Путіним про ціну на газ"Це пов'язано, в першу чергу, в цілому, з загальним нашим постачанням нафти", — сказав Новак, відповідаючи на запитання про причини зниження.

Згідно з міжурядовою угодою, Росія повинна поставити до Білорусі в 2016 році 24 мільйони тонн нафти. При цьому білоруські підприємства повинні направити в РФ близько 1 мільйона тонн нафтопродуктів. Однак протягом першого кварталу поставки з білоруських НПЗ в РФ були дещо нижче плану. Раніше Новак скаржився, що і в попередні роки поставки палива з Білорусі були нижчі від плану.