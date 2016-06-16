У "Нафтогазі" назвали вартість обслуговування боргів "Київенерго" Ахметова

Обслуговування боргів енергокомпанії "Київенерго", які виникли через несвоєчасну оплату за природний газ на виробництво тепла для потреб столиці, обходиться Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в 30 мільйонів гривень щомісяця.

Про це в ході круглого столу заявив директор департаменту енергоефективності та енергозбереження "Нафтогазу" Юрій Войтович.

"Київенерго", разом з підприємствами теплопостачання в Дніпропетровській області, що історично є нашим найбільшим боржником. За останні роки, починаючи з 2011 року, коли ми почали їм за прямими договорами продавати природний газ, борг у середньому становив від 1 мільярда гривень, іноді бувало і до 3 мільярдів і навіть більше", - сказав Войтович.

Якщо взяти в середньому 1,5 мільярда гривень та вартість капіталу, у скільки обходиться НАК "Нафтогаз України" обслуговувати цей борг, тому що ми перекредмтуємося в банках, наприклад, в "Ощадбанку" - це 24% річних, то на сьогодні обслуговувати борг "Київенерго" нам коштує на місяць 30 мільйонів гривень, тобто щомісяця нам "Київенерго" завдає збитків на 30 мільйонів гривень через те, що ми платимо відсотки", - додав він.

При цьому він повідомив, що, завдаючи збитки "Нафтогазу" в 30 мільйонів гривень щомісяця, "Київенерго" заплатило держкомпанії близько 10 мільйонів гривень за боргами, які почали з'являтися 2011 року.

"Ну де ви на ринку ще знайдете такий дешевий фінансовий ресурс? Ніде!" - обурився Войтович.

За його словами, підприємства теплокомуненерго виступають за ухвалення законопроекту 2706, який передбачає списання нарахованих штрафів і пені за несвоєчасну оплату боргів перед "Нафтогазом". При цьому висловив думку, що тепловики домагаються внесення їх до списку підприємств, на які буде накладено мораторій на стягнення боргів.

"Їм насправді не потрібна реструктуризація. Їм головне потрапити до списку за мораторію. Тоді ми до них не зможемо вживати жодних заходів з примусового стягнення боргів", - зазначив Войтович.

У свою чергу директор з правового забезпечення ак "Київенерго" Ольга Ієвлева повідомила, що компанія розраховувалася за природний газ перед "Нафтогазом" на рівні оплати за тепло з боку населення і бюджетних організацій, які протягом кількох років не платять стабільно і не повню мірою.

"Основна заборгованість підприємств ТКЕ виникає виключно через несвоєчасного фінансування з бюджету та оплати населенням", - сказав Ієвлева, уточнивши, що ще однією проблемою виникнення боргів є різниця витрат на виробництво тепла і встановленими для компанії тарифами.

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Як повідомляв УНІАН, 30 травня народний депутат від партії "Об'єднання "Самопоміч" Альона Бабак під час проведення круглого столу повідомила, що компанія "Нафтогаз України" за дорученням Кабінету міністрів має розробити проект закону про реструктуризацію заборгованості теплокомуненерго.

За інформацією прес-служби компанії, на 31 травня сумарна заборгованість теплокомуненерго, ТЕЦ і прямих промислових споживачів становить близько 20,9 мільярда гривень.

2 червня Державна виконавча служба на підставі рішень суду заарештувала рахунки столичної енергокомпанії "Київенерго" за штрафних санкцій "Нафтогазу України", які були нараховані на погашені борги за спожитий у 2014-2015 роках газ.

Того ж дня "Нафтогаз України" заявив про свою стурбованість у зв'язку з аваріями на тепломережах теплокомуненерго, які заборгували йому оплату за поставлений природний газ, і закликав ці компанії опублікувати свої витрати, які здійснювалися з 2011 року.

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На думку глави держхолдингу Андрія Коболєва, можливість не платити за газ, якими довго користувалися великі тепловики, не спричинила ані до збільшення надійності теплових мереж, ані до поліпшення сервісу для споживачів.

Довідка УНІАН. "Київенерго" забезпечує споживачів Києва електричною та тепловою енергією. Генерація компанії здійснюється на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

"Київенерго" має 5 структурних підрозділів, у тому числі дві філії - "Енергосервіс" і сміттєспалювальний завод "Енергія". Чисельність працівників компанії перевищує 12 тисяч осіб. 75% акцій компанії належить енергохолдингу бізнесмена Ріната Ахметова - ДТЕК, а 25% - Фонду державного майна.

НАК "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.