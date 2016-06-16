Комітет з ПЕК закликає депутатів підтримати законопроект про продовження мораторію на стягнення боргів з "Енергоатома"

Народний депутат України (фракція «Блок Петра Порошенка»), заступник голови Комітету паливно-енергетичного комплексу в парламенті Олександр Домбровський закликав Верховну Раду прийняти законопроект, який передбачає продовження мораторію на стягнення боргів з Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом», що відновить її нормальну діяльність.

Як повідомляє прес-служба депутата, про це він заявив на брифінгу у Верховній Раді, нагадавши, що через сумнівний борг рахунки «Енергоатома» заблоковані вже 6 місяців.

«Рахунки державного підприємства НАЕК «Енергоатом» на сьогодні дня залишаються заблокованими. Це створює дуже високий рівень напруження, як у колективі атомників, так і в енергетичному секторі. Ми маємо усвідомлювати, що атомна енергетика України генерує 55% всієї електроенергії України», - сказав Домбровський.

За його словами, з огляду на те, що рахунки компанії вже 6 місяців заблоковано, накопичилися великі проблеми, пов'язані з розрахунками і надходженнями «Енергоатому».

«На сьогодні борг перед НАЕК «Енергоатом» державного підприємства «Енергоринок» становить майже 14 млрд грн, а прострочена заборгованість вже перевищує 10 млрд грн. Це призводить до того, що стратегічна компанія України не може виконувати свої зобов'язання із завезення нового ядерного палива і його вивезення з території України. Сьогодні «Енергоатом» не може обслуговувати кредити, зокрема, від Європейського банку реконструкції і розвитку», - додав депутат.

При цьому він повідомив, що для виходу з кризової ситуації необхідно прийняти законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення виконання міжнародних зобов'язань України в частині безпеки експлуатації атомних блоків», який стосується продовження мораторію на борги «Енергоатома».

Як повідомляв УНІАН, 31 травня понад тисяча атомників провели пікет біля Адміністрації президента і Кабінету міністрів України з вимогами вирішити проблему блокування рахунків Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом», не допустити неправомірну корпоратизацію компанії, а також відсторонення професійних кадрів в атомній галузі. Попереджувальний пікет проходив у Києві 26 квітня.

У березні поточного року виконавча служба заарештувала рахунки і майно «Енергоатому» на загальну суму 200 млрд грн, фактично заблокувавши фінансово-господарську діяльність найбільшої в Україні енергогенеруючої компанії. Така ситуація виникла через наміри ЗАТ «Спільне підприємство «Укрелектроватт» стягнути з «Енергоатома» 127,3 млн грн сумнівної заборгованості.

Напередодні, на початку березня, президент України Петро Порошенко ветував Закон України №3097 «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення розрахунків у паливно-енергетичному комплексі щодо державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». Це стало спусковим гачком для недобросовісних кредиторів, які не без допомоги судової і правоохоронної систем заблокували діяльність компанії.

25 травня голова Державної інспекції з ядерного регулювання України Сергій Божко назвав диверсією ситуацію з блокуванням рахунків «Енергоатому» через спроби компанії «Укрелектроватт» стягнути з держкомпанії 127 млн грн. Він підкреслив, що, згідно із законодавством, «Енергоатом» має забезпечувати підтримку і підвищення безпеки роботи АЕС, але якщо блокування рахунків компанії негативно вплине на цей процес, то регулятор може ухвалити рішення про зупинення енергоблоків.

Раніше заступник голови Атомпрофспілки, голова профкому «Енергоатома» Олексій Лич повідомляв, що Міністерство енергетики та вугільної промисловості України за лаштунками підготувало і направило на узгодження проект розпорядження уряду про корпоратизацію «Енергоатома», в якому не враховуються особливості роботи атомного комплексу, а його виконання може позбавити державу контролю над компанією.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 55% у загальному обсягу виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.