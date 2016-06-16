Росія обіцяє ЄС золоті гори: доставка газу "Північним потоком-2" буде дешевшою, ніж через Україну

Голова «Газпрому» Олексій Міллер обіцяє, що доставка газу до Німеччини по «Північному потоку-2» буде в 1,6-2 рази дешевше, ніж через територію України.

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав під час Петербурзького міжнародного економічного форуму.

За його словами, основне зниження видобутку газу відбувається в північно-західній Європі, що зумовлює зміщення експортних потоків із центрального на північний напрямок, вважає він.

«Найкоротший експортний маршрут до північно-західної Європи. Довжина маршруту з Ямалу через «Північний потік» на 1885 км менше, ніж через газотранспортну систему (ГТС) України. В тому числі по території Росії відстань менше на 1010 км. Маршрут через Україну майже в півтора рази довший, ніж через «Північний потік», - зазначив Міллер.

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«Найвища ефективність транспортних витрат. Вартість доставки газу до Німеччини за маршрутом із Ямалу через «Північний потік-2» у 1,6-2 рази, залежно від розміру тарифу на транспортування газу через територію України, нижча, ніж за маршрутом через ГТС України», - додав він.

Міллер запевнив, що нові технології північного коридору знижують витрату газу на власні потреби транспорту в 6 разів порівняно з ГТС 5,5 Мпа і в 3 рази порівняно з ГТС 7,5 Мпа.

При цьому він заявив про високу дивідендну прибутковість проекту «Північний потік - 2».

«Накопичені дивіденди «Газпрому» до 2045 року становитимуть 6,9 млрд дол. за вирахуванням податків», - обіцяє він.

Крім цього, Міллер зазначив, що реалізація цього проекту дасть суттєве зниження шкідливих екологічних викидів.

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«Екологічні викиди для маршруту з Ямалу через «Північний потік–2» у 5,6 раза нижчі, ніж для маршруту через Україну. Накопичені за 25 років викиди будуть на 223 млн тонн у CO2-еквіваленті більші для маршруту через Україну порівняно з «північним» напрямком. Для поглинання цього обсягу шкідливих викидів потрібно, приміром, збільшити площу лісів у Німеччині на 15%», - сказав він.

Також Міллер підкреслив, що накопичена економічна ефективність за 25 років для «Газпрому» при реалізації маршруту через «Північний потік–2» в 2-2,7 раза вища порівняно з маршрутом через ГТС України, що відповідає 45-78 млрд доларів.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня 2015 року російський «Газпром» та компанії Shell, OMV, E. On. підписали угоду акціонерів спільної проектної компанії, яка займатиметься будівництвом газопроводу «Північний потік-2». У жовтні президент Росії Володимир Путін особисто дав старт будівництву газопроводу «Ухта - Торжок-2», який забезпечить постачання газу по газопроводу «Північний потік-2» для поставок газу з Росії до Європейського Союзу в обхід України.

Згодом уряди низки європейських країн звернулися до Єврокомісії з листом, у якому заявили, що проект будівництва "Північного потоку-2" суперечить інтересам ЄС. Вони закликали провести ретельну перевірку проекту газопроводу і широке обговорення «Північного потоку-2».