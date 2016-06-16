Заступник міністра енергетики США ознайомився з ходом завантаження палива Westinghouse на ЗАЕС

Заступник міністра енергетики США Едвард МакГінніс відвідав Запорізьку АЕС, де ознайомився з процесом завантаження на станції ядерного палива американсько-японської компанії Westinghouse, повідомляє прес-служба держкомпанії «Енергоатом».

«Хід впровадження палива виробництва компанії Westinghouse на Запорізькій АЕС обговорили в рамках робочої зустрічі президент НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський і заступник міністра енергетики США Едвард МакГінніс, які відвідали ЗАЕС на початку першого завантаження ТВЗ-WR 15 червня», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що за процесом завантаження касет на блочному щиті управління енергоблоку №5 ЗАЕС спостерігали директор офісу Міністерства енергетики США в Україні Ендрю Вогт, представник Аргонської національної лабораторії Ігор Боднар, керівники Запорізької АЕС.

На зустрічі обговорювалися питання диверсифікації поставок ядерного палива для атомних станцій України, плани поставок і завантаження палива компанії Westinghouse на Запорізьку АЕС, заходи з підготовки системи внутрішньореакторного контролю до моніторингу активної зони з паливом Westinghouse, яку японсько-американська компанія проводить спільно з НВО «Імпульс».

У повідомленні наводяться слова заступника міністра енергетики США, який повідомив, що основна мета його візиту – продемонструвати зміцнення партнерства з урядом і народом України.

«Крім того, мій візит збігся в часі з дуже важливою подією – завантаженням свіжого палива другого, альтернативного постачальника ядерного палива для України. Це важливий крок «Енергоатому» в підвищенні енергетичної безпеки держави», ‒ прокоментував зустріч МакГінніс.

Як повідомляв УНІАН, у рамках диверсифікації джерел постачання ядерного палива для атомних станцій Україна планує в 2016 році придбати у Westinghouse понад третину палива для АЕС, тоді як у 2015 році майже все паливо постачалося з Росії. У березні 2015 року Южно-Українська АЕС успішно виконала завантаження модернізованого палива ТВС-WR виробництва Westinghouse на третьому енергоблоці. У квітні минулого року ЮУАЕС підключила цей блок до енергосистеми країни.

Раніше голова Westinghouse Денні Родерік заявляв, що його компанія готова впровадити своє паливо на всіх атомних електростанціях України. У свою чергу, в Міненерговугілля зазначали, що Україна планує в 2016 році використовувати паливо американсько-японської компанії Westinghouse на трьох блоках вітчизняних атомних станцій із 15. Крім того, в лютому 2016 року «Енергоатом» поставив на Запорізьку атомну електростанцію першу партію ядерного палива американської компанії Westinghouse.

У 2018 році «Енергоатом» планує заповнити активну зону одного з реакторів виключно паливом виробництва Westinghouse, повністю замінивши ним російське паливо від компанії «ТВЕЛ».

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 55% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.