Ціни на нафту впали до місячного мінімуму, під час сьогоднішніх торгів вартість бареля марки Brent на біржі ICE опускалася до $47,19, що на $1,78, або 3,6% нижче рівня закриття вчорашніх торгів. Так дешево барель Brent не коштував з 12 травня 2016 року.

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Аналітики пов'язують падіння котирувань з побоюваннями інвесторів щодо результату призначеного на 23 червня 2016 року у Великобританії референдуму про можливий вихід країни зі складу Євросоюзу (Brexit), пише РБК.

«Боязнь ризиків від голосування за Brexit наступного тижня змушує фіксувати прибуток за довгими позиціями напередодні цієї події», — пояснив Reuters старший економіст з енергетики амстердамської ABN Amro Ханс ван Кліф.

Токої ж думки дотримується і нафтовий аналітик Natixis Абхішек Дешпанде. За його словами, інвестори йдуть від ризиків, поки котирування знаходяться поблизу максимальних показників з початку року.